تعافي 32 حالة جديدة من كورونا بالوادي الجديد

أعلنت لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا بمحافظة الوادي الجديد المشكلة بقرار اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، برئاسة الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الإقليم، عن تعافي 32 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا ليصل عدد المتعافين إلى 236 حالة منذ بداية يناير 2021، وعدد الإصابات الجديدة 23 حالة ليصل عدد المصابين إلى 324 حالة، وعدد حالات الوفاة 3 ليصل عدد المتوفين إلى 23 حالة.وأكد البيان بدء تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا منذ أمس الخميس، وتهيب المحافظة المواطنين سرعة التسجيل للحصول على اللقاح للوقاية من الفيروس، وتؤكد وزارة الصحة أن اللقاح آمن وفعال بنسبة ٨٦٪؜ في الوقاية من الفيروس، و٩٩٪؜ في إنتاج الأجسام المضادة و١٠٠٪؜ في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.التسجيل من خلال الموقع التالي:https:egcovac.mohp.gov.eg#homeأو على الخط الساخن 153‪35أو في أقرب مستشفى تابعة لوزارة الصحة بالمحافظة.وحذر البيان من إقامة الأفراح وسرادقات العزاء بالقاعات المغلقة حيث سيتم التعامل الحاسم مع المخالفين وفقًا للإجراءات القانونية.وشدد البيان على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة بالأماكن العامة والمغلقة، حيث يتم تطبيق الغرامات المالية الفورية والعقوبات التي نص عليها القانون بهذا الشأن والتي تصل للإحالة للنيابة.وناشد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، المواطنين تحمل المسئولية المجتمعية ومساندة جهود المحافظة وعدم الضغط على المنظومة الصحية، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتوجه لأقرب مستشفى فور ظهور أي حالات إيجابية.