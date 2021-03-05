إغلاق مركز تعليمي و2 صالة رياضية في المنتزه بالإسكندرية

وجه اللواء أشرف بهجت رئيس حي ثان المنتزه بالإسكندرية، الإدارات المعنية بالحى بشن حملة فورية اليوم الجمعة، لإغلاق جميع المراكز التعليمية والصالات الرياضية، وأماكن التجمعات، بنطاق الحي حفاظا على الصحة العامة وتجنبا لانتشار فيروس كورونا.أسفرت الحملة عن إغلاق مركز تعليمي، و2 صالة رياضية بالقطاع البحري بنطاق الحي، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.وتشكلت لجنة الغلق برئاسة يحيى زكريا سكرتير عام الحي وبعضوية كل من ممثلي الجهات المعنية(مدير المتابعة الميدانية، مسؤول الغلق بإدارة رخص المحلات، ممثل عن إدارة إشغال الطريق، ممثل عن إدارة الإيرادات، ممثل عن إدارة الاتصال السياسي بالمنتزه التعليمية، ممثل عن مديرية الشباب والرياضة).