جهود مكثفة لكشف غموض مقتل سيدة داخل شقتها بعين شمس

يكثف رجال مباحث القاهرة من جهودهم لكشف غموض العثور على جثة لسيدة في حالة تعفن داخل شقتها في عين شمس.تلقي قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من الأهالى بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية بالعقار الكائن دائرة القسم.أخطر العميد حازم الدربي رئيس مباحث القطاع أمر بسرعة انتقال رجال مباحث القسم برئاسة المقدم أحمد طارق رئيس المباحث إلى مكان العقار، وتبين العثور على جثة ربة منزل فى حالة تعفن، وترتدي ملابسها كاملة.بعد معاينة الشقة، تبين سلامة جميع منافذها، كما تم تبين عدم وجود بعثرة في محتوياتها، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الحادث.