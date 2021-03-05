البيت الأبيض: مساع لتضييق الصلاحيات الرئاسية لإعلان الحروب
الجمعة 05/مارس/2021 - 11:43 م
وكالاتطباعة
قالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض، اليوم، إنه صار من الملزم التعاون بين الإدارة الأمريكية والكونجرس بشأن التوصل إلى تشريع جديد لإلغاء الصلاحيات الرئاسية الراهنة حول إعلان الحروب لتحل محلها صلاحيات أضيق نطاقا وأكثر تحديدا لحماية الأمن القومي الأمريكي وفي نفس الوقت إنهاء الحروب الدائمة.
>جاء هذا بعد أن دعت مجموعة من مجلس الشيوخ من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري بقيادة السيناتور الديمقراطي تيم كين والسيناتور الجمهوري تود يونج إلى إلغاء الصلاحيات الرئيسية الرئاسية الخاصة بإعلان الحروب والتي منحها الكونجرس في عامي 1991 و2002 والتي يمكن أن تؤدي إلى تفويض باستخدام القوة العسكرية في منطقة الشرق الأوسط في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.
وسعى المشرعون الأمريكيون إلى هذا التوجه بعد الضربة الجوية الأخيرة في سوريا في الأسبوع الماضي ضد جماعة عسكرية مدعومة من إيران اتهمتها الولايات المتحدة بالهجوم على قاعدة عسكرية تضم قوات أمريكية وقوات تابعة للتحالف في العراق.
>جاء هذا بعد أن دعت مجموعة من مجلس الشيوخ من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري بقيادة السيناتور الديمقراطي تيم كين والسيناتور الجمهوري تود يونج إلى إلغاء الصلاحيات الرئيسية الرئاسية الخاصة بإعلان الحروب والتي منحها الكونجرس في عامي 1991 و2002 والتي يمكن أن تؤدي إلى تفويض باستخدام القوة العسكرية في منطقة الشرق الأوسط في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.
وسعى المشرعون الأمريكيون إلى هذا التوجه بعد الضربة الجوية الأخيرة في سوريا في الأسبوع الماضي ضد جماعة عسكرية مدعومة من إيران اتهمتها الولايات المتحدة بالهجوم على قاعدة عسكرية تضم قوات أمريكية وقوات تابعة للتحالف في العراق.