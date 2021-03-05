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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البيت الأبيض: مساع لتضييق الصلاحيات الرئاسية لإعلان الحروب

الجمعة 05/مارس/2021 - 11:43 م
البيت الأبيض
البيت الأبيض
وكالات
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‏قالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض، اليوم، إنه صار ‏من ‏‏الملزم ‏التعاون بين الإدارة الأمريكية والكونجرس بشأن التوصل إلى تشريع جديد لإلغاء الصلاحيات الرئاسية الراهنة حول إعلان الحروب لتحل محلها صلاحيات ‏أضيق نطاقا وأكثر تحديدا ‏لحماية الأمن القومي الأمريكي ‏وفي نفس الوقت إنهاء الحروب الدائمة.

>جاء هذا بعد أن دعت ‏مجموعة من مجلس الشيوخ من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري بقيادة ‏السيناتور ‏الديمقراطي تيم كين ‏والسيناتور ‏الجمهوري تود يونج ‏إلى إلغاء الصلاحيات الرئيسية الرئاسية الخاصة بإعلان الحروب والتي منحها الكونجرس في عامي 1991 و2002 ‏والتي يمكن أن تؤدي إلى تفويض ‏باستخدام القوة العسكرية في منطقة الشرق الأوسط ‏في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

وسعى المشرعون الأمريكيون إلى هذا التوجه بعد الضربة الجوية الأخيرة في سوريا في الأسبوع الماضي ‏ضد جماعة عسكرية مدعومة من إيران ‏اتهمتها الولايات المتحدة ‏بالهجوم على ‏قاعدة عسكرية تضم قوات أمريكية وقوات تابعة للتحالف في العراق.

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