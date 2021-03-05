الباز: «مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي خطر يهدد أمنها في ملف سد النهضة»

قال الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، إنه لولا اتفاق المبادئ الذي وقعت عليه مصر بملف سد النهضة، ما تمكنت اليوم من التحرك دوليا في هذه القضية، وتشكيل رباعية دولية تضم كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لرعاية مفاوضات سد النهضة.













وأضاف في برنامجه «آخر النهار» المذاع على فضائية «النهار» أن إثيوبيا تتحدث حاليا عن العودة للمفاوضات وترفض تدويل قضية سد النهضة، موضحا أنه يجب أن يعلم الجميع أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي خطر يهدد أمنها القومي.













وتابع: «الآن يمكن أن يدرك الجميع قيمة السلاح الذي اشترته الدولة، وكان يتساءل كثيرون عن سببه»، موضحا أن هذه الأسلحة ستكون قوة ردع، تحقق انتصارات للدولة المصرية بلا معارك.