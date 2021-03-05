«اتحاد المقاولين»: مشروعات مصر الإنتاجية تساهم فى سد الفجوة الغذائية

قال المهندس شمس الدين يوسف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن مشروعات مصر القومية الإنتاجية تحديدا تساهم بصورة مباشرة فى سد الفجوة الغذائية التى تتزايد سنويا بسبب الزيادة السكانية الكبيرة، كما تمثل فرصة قوية لتوفير الآلاف من فرص عمل منها مباشرة وأخرى غير مباشرة.وأضاف عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين في تصريح لـ"الدستور" أن المشروعات الإنتاجية لها أبعاد أخرى تتعلق بالأمن الغذائي وتقليل من استيراد السلع الغذائية، وهذا يؤثر بصورة مباشرة فى الميزان التجاري لمصر، حيث تساهم فى الحد من الاستيراد.وأوضح "شمس الدين" أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من المشروعات القومية التي تساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي رغم الظروف التى يمر بها العالم من انتشار جائحة كورونا.