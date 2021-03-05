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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

يوسف نبيل: «الحسد» من أشهر الروايات الروسية في القرن العشرين

الجمعة 05/مارس/2021 - 09:59 م
الحسد
الحسد
خالد حماد
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صدر حديثا عن دار أدب للنشر والتوزيع رواية "الحسد" رائعة يوري أوليشا وترجمة يوسف نبيل، والتي يعتبرها من أشهر الروايات الروسية في النصف الأول من القرن العشرين.

ويضيف "نبيل" لـ"الدستور": كانت تجربة ممتعة وجميلة من كل الجوانب؛ من ناحية أن الرواية مثيرة جدًا، مكتوبة بلغة لم أقرأ مثلها من قبل، وهو الأمر الذي أشار إليه كل من قرأ هذه الرواية: غرابة التشبيهات وفرادة الأسلوب. من ناحية أخرى كانت تجربتي مع دار أدب بالسعودية شديد الجمال بالنسبة لي كمترجم، من حيث حرصهم على ظهور العمل في أبهى صورة ومعاملتهم الراقية جدًا في كافة التفاصيل المتعلقة بالمترجم.

ويتابع: يعتبر يوري أوليشا (1899م – 1960م) واحدًا من ألمع الكتاب الروس في القرن العشرين بجانب بعض معاصريه مثل: ميخائيل زوشينكو – ميخائيل بولجاكوف – إسحاق بابل. بدأ عمله الأدبي بانضمامه إلى مجموعة أدبية تدعى "المصباح الأخضر"، ضمت العديد من الأسماء الأدبية، وأنتج في تلك الفترة مواد دعائية للثورة، ونشر في تلك المرحلة مجموعات قصصية ومجموعات شعرية. لكن شهرته الحقيقية بدأت بظهور روايته الوحيدة "الحسد" في عام 1927م، وهي تُعدُّ إلى حد كبير أفضل أعماله. كتب أوليشا كذلك أعمالا مسرحية عديدة، وبمرور الوقت وجد صعوبة شديدة في نشر أعماله إبان الرقابة الستالينية، ولذلك تعثرت مسيرته الأدبية حتى توفي بمرض القلب في عام 1960.

وواصل المترجم حديثه: تتناول الرواية واحدة من أهم الأفكار التي أُثيرت على الساحة في بداية العصر السوفيتي؛ إنها قضية "المواطن السوفيتي الجديد". طرح لينين والسلطة السوفيتية الأولى تصورًا محددًا عن المواطن السوفيتي وهو تصوّر "البطل الاشتراكي" الذي امتلأت به صفحات الأعمال الدعائية للسلطة التي انتهجت أسلوب الواقعية الاشتراكية. في هذا العمل يكشف لنا "الحسد" عن رجلين يرفضان النظام السوفيتي الجديد، ويحسدان أبطاله الجدد، وينددون بقيمه الآلية التي ستقضي على كافة المشاعر والعواطف في سبيل الأيدولوجيا وسيطرة الآلة، لكن الفشل يلازمهما طوال الوقت. يغوص العمل في تناقضات معقدة بين العالم القديم والجديد، الأغنياء والفقراء، الكراهية والحب. هذه الصراعات هي التي شكلت المجتمع السوفيتي الجديد في تلك الفترة، وبالتالي تُطرح التساؤلات عن ماهية البطل الحقيقي وسُبُل الخلاص.

ويستكمل: "الحسد" رواية عن روسيا التي لا تصدق في فترة مربكة للغاية؛ روسيا المليئة بالأحلام والأكاذيب والخداع، وبالطبع: "الحسد". نتوه في العمل بين ما هو حقيقي وما هو مُتخيل، وبين الدوافع الحقيقية للشخصيات، ويواجه القارئ أسئلة تصعب الإجابة عنها، حيث تتشكل بنية الرواية في الأساس على شبكة من الأكاذيب.

وأشار يوسف نبيل إلى ان " تعبِّر الرواية فنيًا عن تطور مذهل في الكتابة الروسية الحديثة في تلك الفترة، حيث تشتمل بنية السرد على نوع شديد الغرابة من السخرية والهجاء، تذوب فيه الفوارق بين الواقع والحلم، ويؤدي كل ذلك إلى حتمية الشعور بالدهشة من تطور وغرابة أسلوب أوليشا في كتابة العمل.

وختم يوسف نبيل "تطرح لنا "الحسد" تساؤلات عديدة، وتتركنا في حالة من الارتباك والمفاجأة في نهاية العمل، كما تدهشنا بسردها ومجازاتها الرائعة.

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