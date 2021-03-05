أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الإيطالي "آيستات" الجمعة تراجع مبيعات التجزئة في إيطاليا خلال يناير الماضي بعد ارتفاعها خلال الشهر السابق.وذكر المكتب أن قيمة مبيعات التجزئة تراجعت خلال يناير الماضي بنسبة 3% شهريا بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، عقب نموها بنسبة 4ر2% خلال ديسمبر الماضي. كانت قيمة المبيعات قد تراجعت خلال نوفمبر الماضي بنسبة 3ر7% شهريا.وزادت مبيعات الغذاء خلال يناير الماضي بنسبة 1ر0% شهريا في حين تراجعت مبيعات السلع غير الغذائية بنسبة 8ر5%.في الوقت نفسه سجلت مبيعات التجزئة تراجعا سنويا بنسبة 8ر6% خلال يناير الماضي بعد تراجعها بنسبة 2ر3% سنويا خلال الشهر السابق.وزادت المبيعات عبر الإنترنت خلال يناير الماضي بنسبة 4ر38% سنويا.في الوقت نفسه زاد حجم مبيعات التجزئة خلال يناير الماضي بنسبة 9ر3% شهريا وتراجع بنسبة 5ر8% سنويا.