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محمد العسيري
الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

نص التقرير الأولي في مقتل مواطن مصري بأعيرة نارية بالسعودية

الجمعة 05/مارس/2021 - 09:56 م
المعتدي عليه
المعتدي عليه
وفاء علي
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ألقت السلطات السعودية القبض على المتهم بقتل المواطن المصري عشري محمد حسن الذي وافته المنية اليوم الجمعة، بطلق ناري في المملكة، وإصابة ابن شقيقه حسين سامي محمد حسن، ويخضع المتهم الآن للتحقيقات.

وحصل "الدستور" على التقرير المبدئي للمتوفي والذي صدر من قبل مستشفى دلة شمال مدينة الرياض.

وأكد مصدر مطلع لـ"الدستور" أنه جاري إنهاء الإجراءات لنقل جثمان الفقيد إلى مجمع الملك سعود الطبي (مستشفى الشميسي) بالرياض لكي يتم تشريح الجثمان، على أن يتم إصدار التقرير النهائي للوفاة والذي سيرسل للنيابة العامة السعودية وبعدها للمحكمة الشرعية، وتجهيز الجثمان لكي يتم شحنه إلى القاهرة.

وكانت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة أعلنت منذ قليل، تواصلها مع السفارة المصرية والقنصلية بالرياض، ومتابعة التفاصيل القانونية من تحقيقات أولية، بالإضافة إلى متابعة الحالة الطبية للمواطن المصاب حيث استقرت حالته وتم نقله إلى مستشفى شميس في الرياض.

وأضافت الوزيرة أنه سيتم متابعة نقل جثمان المتوفي عقب انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدة الثقة في سير التحقيقات والإجراءات القانونية بالمملكة.

وكشفت التحقيقات الأولية أن سبب الحادث خلافًا قد وقع فيما بين مواطن سعودي وبين المجني عليه وابن شقيقه، وهما من محافظة المنيا مركز مغاغة قرية أولاد الشيخ، وكان الخلاف على إثر نقل حمولة خضراوات وانتهى الأمر بإطلاق السعودي الأعيرة النارية عليهما؛ ما أسفر عن مقتل الأول وإصابة الثاني.

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