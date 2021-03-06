موعد صرف الدفعة الآخيرة من منحة العمالة غير المنتظمة



طريقة التقديم على فرص عمل وزارة القوى العاملة لشهر مارس 2021.

كما أكد المتحدث الرسمي أن هناك 300 فرصة عمل لذوي الاحتياجات الخاصة في خدمة عملاء بإحدى الشركات، وذلك برواتب 4 آلاف جنيه، بجانب توفير 100 فرصة عمل برواتب بين 2500 جنيه و4500 جنيه.وأوضح هيثم سعد الدين، أن هناك 3177 فرصة عمل لم يتم شغلها منذ إعلان وزارة القوى العاملة في شهر فبراير الماضي.1- يجب على الباحثين عن فرص عمل وزارة القوى العاملة الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة.2- الدخول إلى النشرة القومية للتشغيل.3- الضغط على برنامج طالبي العمل على موقع الوزارة.4- اختيار فرصة العمل المناسبة.5- ثم تقوم الوزارة بترشيحه لفرصة العمل ثم تقوم بإبلاغه.