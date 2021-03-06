فرص عمل وزارة القوى العاملة لشهر مارس 2021
السبت 06/مارس/2021 - 07:25 ص
يبحث المواطنون عن فرص عمل وزارة القوى العاملة لشهر مارس 2021، التي تتصدر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي في الوقت الحالي، خاصة موقع «جوجل»، لذلك تعرض لكم جريدة «الدستور» فرص عمل وزارة القوى العاملة، في التقرير التالي:
كشف هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، عن توفير 4307 فرص عمل، برواتب تترواح ما بين 1200 إلى 10 آلاف جنيه للمواطنين خلال شهر مارس 2021، على أن تقوم وزارة القوى العاملة بالإعلان عن هذه الفرص عبر موقعها الرسمي على «الإنترنت»، يوم الأحد المقبل، بشكل رسمي.
وستكون فرص العمل التي ستطلقها وزارة القوى العاملة لشهر مارس 2021، في جميع قطاعات الدولة في 62 شركة، سواء للذكور أو الإناث أو لذوي الهمم، كذلك ستكون فرص العمل متوفرة في 12 محافظة، هم: القاهرة، والشرقية، والقليوبية، وأسيوط، والمنيا، والغربية، والدقهلية، والسويس، والجيزة، وأسوان، والوادي الجديد، والبحيرة.
كما كشف المستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن هناك 400 ممثل خدمة حاصل على مؤهل عال، مع إجادة اللغة الفرنسية والألمانية برواتب تصل إلى 10 آلاف جنيه.
فرص عمل وزارة القوى العاملة
كشف هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، عن توفير 4307 فرص عمل، برواتب تترواح ما بين 1200 إلى 10 آلاف جنيه للمواطنين خلال شهر مارس 2021، على أن تقوم وزارة القوى العاملة بالإعلان عن هذه الفرص عبر موقعها الرسمي على «الإنترنت»، يوم الأحد المقبل، بشكل رسمي.
وستكون فرص العمل التي ستطلقها وزارة القوى العاملة لشهر مارس 2021، في جميع قطاعات الدولة في 62 شركة، سواء للذكور أو الإناث أو لذوي الهمم، كذلك ستكون فرص العمل متوفرة في 12 محافظة، هم: القاهرة، والشرقية، والقليوبية، وأسيوط، والمنيا، والغربية، والدقهلية، والسويس، والجيزة، وأسوان، والوادي الجديد، والبحيرة.
كما كشف المستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن هناك 400 ممثل خدمة حاصل على مؤهل عال، مع إجادة اللغة الفرنسية والألمانية برواتب تصل إلى 10 آلاف جنيه.
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كما أكد المتحدث الرسمي أن هناك 300 فرصة عمل لذوي الاحتياجات الخاصة في خدمة عملاء بإحدى الشركات، وذلك برواتب 4 آلاف جنيه، بجانب توفير 100 فرصة عمل برواتب بين 2500 جنيه و4500 جنيه.
وأوضح هيثم سعد الدين، أن هناك 3177 فرصة عمل لم يتم شغلها منذ إعلان وزارة القوى العاملة في شهر فبراير الماضي.
1- يجب على الباحثين عن فرص عمل وزارة القوى العاملة الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة.
2- الدخول إلى النشرة القومية للتشغيل.
3- الضغط على برنامج طالبي العمل على موقع الوزارة.
4- اختيار فرصة العمل المناسبة.
5- ثم تقوم الوزارة بترشيحه لفرصة العمل ثم تقوم بإبلاغه.
كما أكد المتحدث الرسمي أن هناك 300 فرصة عمل لذوي الاحتياجات الخاصة في خدمة عملاء بإحدى الشركات، وذلك برواتب 4 آلاف جنيه، بجانب توفير 100 فرصة عمل برواتب بين 2500 جنيه و4500 جنيه.
وأوضح هيثم سعد الدين، أن هناك 3177 فرصة عمل لم يتم شغلها منذ إعلان وزارة القوى العاملة في شهر فبراير الماضي.
طريقة التقديم على فرص عمل وزارة القوى العاملة لشهر مارس 2021.
1- يجب على الباحثين عن فرص عمل وزارة القوى العاملة الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة.
2- الدخول إلى النشرة القومية للتشغيل.
3- الضغط على برنامج طالبي العمل على موقع الوزارة.
4- اختيار فرصة العمل المناسبة.
5- ثم تقوم الوزارة بترشيحه لفرصة العمل ثم تقوم بإبلاغه.