إطلاق 8 قوافل طبية ضمن «حياة كريمة» بالمجان غدًا

تطلق وزارة الصحة والسكان، غدا السبت ولمدة يومين، 8 قوافل طبية ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»؛ لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.وأوضحت وزارة الصحة، أن القوافل تضم جميع التخصصات الطبية من «نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية».وذكرت أن القوافل الطبية تقدم خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها جميع الأدوية، مشيرة إلى أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.وأشارت إلى أن القوافل سيتم إطلاقها في مناطق؛ قرية الزهور مركز شرق محافظة الإسكندرية، وفيصل مركز إطسا محافظة الفيوم، وبني حلة مركز سمسطا محافظة بني سويف، والزيرة مركز أبوتيج محافظة أسيوط، والجعافرة مركز شبين القناطر محافظة القليوبية، وطويلة نشرت مركز قلين محافظة كفر الشيخ، والندافين مركز الطود محافظة الأقصر، والصفيحة مركز طهطا محافظة سوهاج.