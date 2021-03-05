«مستثمري المنيا» تكشف فوائد تدشين المجمعات الصناعية بالصعيد

أكد المهندس علاء مرسي عضو الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري المنيا، أهمية تدشين المجمعات الصناعية في الصعيد لأنها تؤدي إلى توطين الصناعة المحلية، بالإضافة إلى زيادة الإنتاج المحلى.وقال مرسي في تصريح لـ"الدستور" إن من مميزات تدشين المجمعات الصناعية أيضًا، زيادة صادرات المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية وخاصة الأفريقية ما يؤدي إلى زيادة المنافسة الخارجية بين منتجات مصر والأجنبية، كما تعمل على توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.وأشار إلى أن محافظات الصعيد مليئة بالمقومات الطبيعية والبشرية ولكنها غير مستغلة بشكل صحيح، مطالبًا باستغلالها بطريقة صحيحة وسليمة.