محمود الطوخي: تحديث منظومة الري يعطى منتجات خالية من المبيدات

أكد المهندس محمود الطوخي رئيس الجمعية العامة لمنتجي الخضر والفاكهة، ضرورة استكمال منظومة تحديث الري في الأراضي الجديدة والقديمة طبقا لمبادرة تطوير القرى للرئيس عبدالفتاح السيسي، على أن تبدأ بالرملية والصحراوية نظرا لأنها لا تحتاج إلى تسوية لتدعيم كفاءة الري.وقال الطوخي في تصريح لـ"الدستور"، إن تحديث الري يعمل على التقليل من الحشائش، ويوفر العمالة ويعطي منتجات خالية من الأسمدة والمبيدات بهدف زيادة التصدير إلى دول العالم.