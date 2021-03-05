واشنطن تفرض عقوبات على ملياردير أوكراني

أعلن أنتوني بلينكين وزير الخارجية الأمريكي، اليوم، أن الولايات المتحدة قررت فرض عقوبات على الملياردير الأوكراني إيهور كولومويسكي لاتهامه بالضلوع في عمليات فساد كبرى.وأضاف بلينكن، في تصريحات اليوم، أنه وفقا لهذا الإجراء يتم حظر دخول إلى الأراضي الأمريكية على كولومويسكي، الذي شغل منصب حاكم بلدة دنيبروبتروفسك أوبلاست الأوكرانية من عام 2014 إلى عام 2015، مشيرا إلى أن هذا الحظر يسري كذلك على زوجة كولومويسكي وأولاده.ولفت بلينكن إلى أنه رغم اتخاذ هذا الإجراء استنادا على ما ارتكبه كولومويسكي خلال توليه منصبه السابق لكن ما يثير قلق الإدارة الأمريكية أيضا هو مساعيه حاليا لتقويض العملية الديمقراطية في أوكرانيا ومؤسساتها وهو ما يشكل تهديدا لمستقبلها.