باسل الخياط يكشف تفاصيل تعاونه مع يسرا في «حرب أهلية»

يواصل النجم باسل الخياط تصوير مشاهده في مسلسل "حرب أهلية" أمام النجمة يسرا المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.وكشف "الخياط" لـ"الدستور"، أنه يقدم شخصية مختلفة وجديدة عليه لم يقدم مثلها من قبل، وهي شخصية طبيب وأن العمل الدرامي يخوض في تفاصيل الأسر المصرية من خلال عمل اجتماعي تشويقي.وأكد باسل أنه سعيد بالعودة للدراما المصرية خلال شهر رمضان المقبل أمام يسرا التي يحبها على المستوى الشخصي.يذكر أن آخر أعمال باسل الخياط في الدراما منذ ثلاثة أعوام في مسلسل "الرحلة" مع عدد من الفنانين من بينهم ريهام عبد الغفور.يذكر أن حرب أهلية من بطولة يسرا وباسل الخياط وجميلة عوض ومن تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.