الأحد.. الروائية السعودية بدرية البشر في ضيافة «كاتبان وكتاب»

تستضيف الكاتبة والروائية رشا سمير الروائية والكاتبة السعودية بدرية البشر، ضمن فعاليات مبادرة "كاتبان وكتاب" في الساعة السادسة مساء الأحد الموافق 7 مارس.وبدرية البشر كاتبة صحفية روائية لها عدة مجموعات قصصية قصيرة وعدد من الروايات منها "غراميات شارع الأعشى"، و"هند والعسكر"، و"زائرات الخميس"، و"تزوج سعودية"، "الأرجوحة"، "حبة الهال" و"مساء الأربعاء".جدير بالإشارة أن مبادرة "كاتبان وكتاب" للكاتبة الصحفية والروائية رشا سمير بدأت في سبتمبر2020 باستضافة الكاتب والمؤرخ الفرنسي جيلبيرت سينوية، والروائية الأردنية ليلي الأطرش والروائي السوري الكردي جان دوست ومدير تحير دار الساقي للنشر رانيا المعلم، والروائية اللبنانية هدى بركات، والروائي السعودي عبده خال.