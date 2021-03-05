صور جديدة لحادث طريق الكريمات.. راح ضحيته 20 شخصًا

حصلت "الدستور"، على الصور الأولى من حادث طريق الكريمات الصحراوي الشرقي، الذي أسفر عن 20 حالة وفاة وجار حصر أعداد المصابين.تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص بالقرب من نفق الزعفرانة قبل بوابة الكريمات في اتجاه بنى سويف، بالطريق الصحراوى الشرقى.انتقلت على الفور قوات أمن الجيزة وسيارات الإسعاف لنقل المتوفين والمصابين إلى المستشفيات.وأفادت مصادر أنه تم نقل جثتين إلى مشرحة مستشفى بنى سويف التخصصى، و5 مصابين إلى قسم الاستقبال بالمستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الإسعافات الأولية اللازمة، ونقل 12 جثة إلى مشرحة مستشفى أطفيح، و4 جثث إلى مشرحة مستشفى الصف وجار نقل باقي جثث المتوفين وحصر أعداد المصابين.