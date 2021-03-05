رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«العشماوى»: البروتوكولات العلاجية لوباء كورونا تتغير على مستوى العالم

الجمعة 05/مارس/2021 - 10:29 م
العشماوى
العشماوى
فاتن خديوى
طباعة
قالت الدكتورة سميحة العشماوي رئيس قسم الصدر بطب عين شمس سابقا إن البروتوكولات العلاجية لوباء كورونا تتغير على مستوى العالم، بحسب استجابة المرضى، موضحة أن استخدام موانع تجلط الدم في البروتوكولات ينقسم إلى شقين، أحدهما وقائي لمنع حدوث جلطات الرئة، والشق الآخر علاجي عندما تكون نسبة التجلط مرتفعة سواء في الرئة أو القلب أو الأطراف، مؤكدة أن الدواء المصري يحقق نتائج الأدوية المستوردة نفسها ولكن بتكلفة أقل.

جاء ذلك خلال "ويبنار علمي" بعنوان "التوعية بمخاطر الجلطات وعلاقاتها بفيروس كورونا المستجد" الذى ترأسه الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشئون الصحية والوقائية.

وعن الجديد في مواجهة الوباء، أكدت العشماوي، أن العالم أجمع يتعلم من تجارب الآخرين، مشيرة إلى أن الوضع في مصر جيد جدا مقارنة بباقي دول العالم، وأعداد ونسب الوفيات أقل كثيرا جدا من أوروبا وأمريكا، مطالبة الجميع بالالتزام بالتباعد الاجتماعي وبالإجراءات الوقائية المعروفة للجميع.

ومن ناحيته، نوه الدكتور إبراهيم رضوان أستاذ الصدر بكلية طب جامعة الأزهر، بأن فيروس كورونا المستجد، متعدد ومتنوع في الأعراض، فقد يؤثر على الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي والجهاز العصبي، والجهاز الدوري حيث يصيب روافد القلب، مشيرا إلى أن العالم اكتسب خبرة واسعة خلال العام الأول من الوباء، مؤكدا أن مضادات التجلط من أساسيات عمل البروتوكولات العلاجية.

موضوعات متعلقة

«الخطيب» يرفض الرد على اتصالات «كهربا».. كواليس جديدة

أسعار الدواجن اليوم الخميس 4-3-2021

ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق الكريمات لـ20 متوفيًا

تاريخ الإسراء والمعراج 2021

الصور

image description

مطاردة المخالفات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بأسيوط

image description

استكمال أعمال رصف وتأهيل الشوارع والطرق بمركز القوصية

image description

طلاب ومعلمو المدارس الفنية يطلقون حملة لتجميل كورنيش أسيوط

image description

محافظ أسيوط يعاين المنازل المتهالكة لإعادة تأهيلها (صور)

image description

ضبط 18 طن سكر مدعم في مخزن ومصنع مشبك بدمياط

الأكثر قراءة

ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق الكريمات لـ20 متوفيًا

المستجدات الأخيرة حول موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية

الاتحاد التركي لكرة القدم يعاقب مصطفى محمد

من يدفن جثمان فتاة المعصرة؟.. رفض أهلها تسلمها وألقاها حبيبها في الشارع

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

رضا الشخص عن حياته مرتبط بتمتعه بصحة أفضل

عقار سيتيسين للإقلاع عن التدخين قد يعالج الشلل الرعاش لدى النساء

عامل نظافة فرنسى يصبح نجمًا على «تيك توك» بدعوته لكوكب نظيف

زلزال بقوة 8.1 ريختر يضرب قبالة سواحل نيوزيلندا.. وتحذيرات من «تسونامى»

أيام زمان

«خاتم الحظ عند فاتن حمامة».. أوقفت التصوير بسببه وسعره 2.5 جنيه

أجبر ضابط النقطة على كتابة محضر ضد نفسه.. سامية جمال تروي موقف غريب عن فريد الأطرش

«خاف مني لأني حبيبته».. أسرار سامية جمال وفريد الأطرش

فوجئت بها محترقة عن آخرها.. ماساة الفنانة صباح مع شقتها

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
المرأة فى القيادة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«1-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «8»
ماجد حبته
بابا الفاتيكان فى العراق
المزيد

الثقافة

بينها «عينان خضراوان».. روايات عالمية وعربية رصدت مآسي الإناث

غدًا.. افتتاح الدورة الرابعة للملتقى العربى لرواد الكاريكاتير

«القومي للترجمة» يكرم منيرة كروان في احتفال اليوم العالمي للمرأة

«في البيت الريفي».. قصة تشيخوف عن النفس البشرية