«العشماوى»: البروتوكولات العلاجية لوباء كورونا تتغير على مستوى العالم

قالت الدكتورة سميحة العشماوي رئيس قسم الصدر بطب عين شمس سابقا إن البروتوكولات العلاجية لوباء كورونا تتغير على مستوى العالم، بحسب استجابة المرضى، موضحة أن استخدام موانع تجلط الدم في البروتوكولات ينقسم إلى شقين، أحدهما وقائي لمنع حدوث جلطات الرئة، والشق الآخر علاجي عندما تكون نسبة التجلط مرتفعة سواء في الرئة أو القلب أو الأطراف، مؤكدة أن الدواء المصري يحقق نتائج الأدوية المستوردة نفسها ولكن بتكلفة أقل.جاء ذلك خلال "ويبنار علمي" بعنوان "التوعية بمخاطر الجلطات وعلاقاتها بفيروس كورونا المستجد" الذى ترأسه الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشئون الصحية والوقائية.وعن الجديد في مواجهة الوباء، أكدت العشماوي، أن العالم أجمع يتعلم من تجارب الآخرين، مشيرة إلى أن الوضع في مصر جيد جدا مقارنة بباقي دول العالم، وأعداد ونسب الوفيات أقل كثيرا جدا من أوروبا وأمريكا، مطالبة الجميع بالالتزام بالتباعد الاجتماعي وبالإجراءات الوقائية المعروفة للجميع.ومن ناحيته، نوه الدكتور إبراهيم رضوان أستاذ الصدر بكلية طب جامعة الأزهر، بأن فيروس كورونا المستجد، متعدد ومتنوع في الأعراض، فقد يؤثر على الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي والجهاز العصبي، والجهاز الدوري حيث يصيب روافد القلب، مشيرا إلى أن العالم اكتسب خبرة واسعة خلال العام الأول من الوباء، مؤكدا أن مضادات التجلط من أساسيات عمل البروتوكولات العلاجية.