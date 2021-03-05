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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حادث الكريمات.. 4 أطفال و6 نساء بمشرحة أطفيح

الجمعة 05/مارس/2021 - 10:04 م
حادث الكريمات
حادث الكريمات
بنى سويف - محمد حفيظ
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حصلت "الدستور"، على تفاصيل 12 جثة تم نقلها إلى مشرحة مستشفى أطفيح المركزى بمحافظة الجيزة ضمن حادث مصرع 20 شخصًا وأصيب 5 آخرون في حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص بأخرى نقل، بالقرب من نفق الزعفرانة بمركز أطفيح بمحافظة الجيزة، قبل بوابة الكريمات في اتجاه بنى سويف، بالطريق الصحراوي الشرقي.

ودفع مرفقا إسعاف بنى سويف والجيزة بـ15 سيارة إلى محل الواقعة للمشاركة في نقل الجثث والمصابين لنقلهم إلى أقرب مستشفيات، حيث تم نقل جثتين إلى مشرحة مستشفى بنى سويف التخصصي، و5 مصابين إلى قسم الاستقبال بالمستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الإسعافات الأولية اللازمة، و12 جثة إلى مشرحة مستشفى أطفيح، و4 جثث إلى مشرحة مستشفى الصف.

وهم: "عبدالباسط محروس عبدالفضيل" 18 سنة، مقيم ببنى محمد بمركز أبنوب بمحافظة أسيوط، "محمود محمد سيد" 27 سنة، مقيم ببنى محمد بمركز أبنوب بمحافظة أسيوط، وطفل مجهول الهوية يبلغ من العمر 7 سنوات، وسيدة تبلغ من العمر 50 سنة، وطفل مجهول الهوية 12 سنة، وطفلة مجهولة الهوية 8 سنوات، وسيد مجهولة الهوية 35 سنة، وسيدة مجهولة الهوية 55 سنة، وسيدة مجهولة الهوية 35 سنة، وطفل مجهول الهوية 10 سنوات، وسيدة مجهولة الهوية 40 سنة، وسيدة مجهولة الهوية 30 سنة.

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