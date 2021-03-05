مستشار الرئيس: مصر نجحت في توفير الأدوية اللازمة لعلاج كورونا

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشئون الصحية والوقائية، أن مصر نجحت بامتياز في توفير جميع الأدوية اللازمة لعلاج حالات كورونا بالتعاون بين وزارة الصحة والسكان وهيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد، وشركات الدواء العاملة في مصر.وقال عوض تاج الدين في كلمته خلال الـ"ويبنار" العلمي الذي عقد اليوم لدراسة ومناقشة فعالية دواء "Vaxato" المضاد للتجلطات، إنه ليس هناك بروتوكول علاجي جديد تماما، ولكن يجري إدخال بعض الأدوية بناء على الخبرات الإكلينيكية.وأشار إلى أن الدول التي حققت نسبة تغطية كبيرة في تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا هي الدول التي تنتج اللقاحات، أما الدول التي لا تنتج اللقاحات فستقوم منظمة "كوفكس" بالعمل على ضبط ميزان العدالة في توزيع اللقاحات عليها، مؤكدا أن مصر بدأت في تطعيم الفئات الأكثر خطورة، وبدأت بالفرق الطبية في مستشفيات العزل، ثم باقي الفرق الطبية بشكل عام، وتم البدء في تحصين باقي المواطنين بأولوية خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة "الأورام، والقلب، والكلى، والجهاز التنفسي، ونقص المناعة" وكبار السن، وكلما زادت كميات اللقاحات التي تصل مصر، سيتم تطعيم كميات أخرى.وأوضح مستشار الرئيس أن مصر استقبلت 50 ألف جرعة من اللقاح الصيني "سينوفارم" و50 ألف جرعة من لقاح إسترازينيكا، ثم 300 ألف جرعة أخرى من لقاح "سينوفارم" بسبب العلاقات المتميزة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الصيني، وقريبا جدا ستصل جرعات أخرى، وسيتم اعتماد لقاحات جديدة لاستخدام الطارئ في مصر، أحدها روسي بالإضافة إلى لقاح شركة جونسون، مؤكدا أن كل المواطنين سيتم تطعيمهم عدا من تقل أعمارهم عن 18 عاما والحوامل.