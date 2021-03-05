وزيرة الهجرة تتابع التحقيقات في مقتل مصري بأعيرة نارية بالسعودية

تقدمت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بخالص العزاء إلى أسرة المواطن المصري "عشري محمد حسن"، الذي وافته المنية اليوم الجمعة إثر حادث إطلاق نار عليه بالمملكة العربية السعودية، أسفر أيضا عن إصابة ابن شقيقه "حسين سامي محمد حسن".وتواصلت وزيرة الهجرة مع السفارة المصرية والقنصلية بالرياض، وتمت متابعة جميع التفاصيل القانونية من تحقيقات أولية، بالإضافة إلى متابعة الحالة الطبية للمواطن المصاب، حيث استقرت حالته وتم نقله إلى مستشفى شميس في الرياض.وأضافت الوزيرة أنه سيتم متابعة نقل جثمان المتوفى عقب انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدة الثقة في سير التحقيقات والإجراءات القانونية بالمملكة.وكشفت التحقيقات الأولية عن أن سبب الحادث خلاف وقع بين مواطن سعودي وبين المجني عليه وابن شقيقه، وهما من محافظة المنيا مركز مغاغة قرية أولاد الشيخ، وكان الخلاف على إثر نقل حمولة خضروات، وانتهى الأمر بإطلاق السعودي الأعيرة النارية عليهما؛ ما أسفر عن مقتل الأول وإصابة الثاني.الجدير بالذكر، أن السلطات السعودية ألقت القبض على المتهم بقتل المواطن المصري وإصابة ابن أخيه، ويخضع الآن للتحقيقات.