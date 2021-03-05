رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الباز يكشف تفاصيل أزمة إلقاء القمامة بترعة سقارة بعد تبطينها

الجمعة 05/مارس/2021 - 09:11 م
جريدة الدستور
طباعة
استنكر الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، إلقاء المواطنين القمامة في ترعة سقارة البحرية بعد تبطينها، مشيرا إلى أن الدولة ستنفق 18 مليار جنيه في مشروع تبطين الترع على مستوى الجمهورية، والمواطن مطالب بالحفاظ على إنجازات الدولة.

وقال خلال برنامجه «آخر النهار» المُذاع على قناة «النهار» إنه في 2016 نشرت جريدة الوفد تقريرا للمواطنين حول وجود القمامة في ترعة سقارة البحرية، واشتكى المواطنين منها وتأثيرها على صحة أبنائهم.

وتابع: «مش معقول الدولة بعد ما قامت بتبطين الترعة، أن يقوم المواطنين بإلقاء القمامة مرة أخرى في الترعة، رغم أنهم قبل سنوات اشتكوا من القمامة».

وعرض محمد الباز مجموعة من الصور لترعة سقارة في 2016 و2021، والقمامة موجودة في الترعة قبل وبعد تبطين الترعة، قائلا: «دا مشهد ميرضيش حد».

وواصل: «لابد من تحقيق شفاف واضح ومحايد، ونضع صناديق قمامة على الترعة حتى يستخدمها المواطنين بدلا من تشويه الترعة بعد تبطينها».


موضوعات متعلقة

حقيقة تسريح عدد كبير من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة

تاريخ الإسراء والمعراج 2021

«الأرصاد» تكشف حالة طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

ضبط خادمة سرقت سيارة شقيقة الفنانة روبي بالقاهرة

الصور

image description

مطاردة المخالفات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بأسيوط

image description

استكمال أعمال رصف وتأهيل الشوارع والطرق بمركز القوصية

image description

طلاب ومعلمو المدارس الفنية يطلقون حملة لتجميل كورنيش أسيوط

image description

محافظ أسيوط يعاين المنازل المتهالكة لإعادة تأهيلها (صور)

image description

ضبط 18 طن سكر مدعم في مخزن ومصنع مشبك بدمياط

الأكثر قراءة

«شائعة لا أساس لها».. «التعليم» تحسم أزمة امتحان الشهادة الإعدادية بالقاهرة

الاتحاد التركي لكرة القدم يعاقب مصطفى محمد

المستجدات الأخيرة حول موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية

من يدفن جثمان فتاة المعصرة؟.. رفض أهلها تسلمها وألقاها حبيبها في الشارع

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

رضا الشخص عن حياته مرتبط بتمتعه بصحة أفضل

عقار سيتيسين للإقلاع عن التدخين قد يعالج الشلل الرعاش لدى النساء

عامل نظافة فرنسى يصبح نجمًا على «تيك توك» بدعوته لكوكب نظيف

زلزال بقوة 8.1 ريختر يضرب قبالة سواحل نيوزيلندا.. وتحذيرات من «تسونامى»

أيام زمان

أجبر ضابط النقطة على كتابة محضر ضد نفسه.. سامية جمال تروي موقف غريب عن فريد الأطرش

«خاف مني لأني حبيبته».. أسرار سامية جمال وفريد الأطرش

فوجئت بها محترقة عن آخرها.. ماساة الفنانة صباح مع شقتها

بفيلم «شقة فى وسط البلد».. مشهد كاد يودى بحياة صلاح السعدنى وشهيرة

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
المرأة فى القيادة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«1-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «8»
ماجد حبته
بابا الفاتيكان فى العراق
المزيد

الثقافة

بينها «عينان خضراوان».. روايات عالمية وعربية رصدت مآسي الإناث

غدًا.. افتتاح الدورة الرابعة للملتقى العربى لرواد الكاريكاتير

«القومي للترجمة» يكرم منيرة كروان في احتفال اليوم العالمي للمرأة

«في البيت الريفي».. قصة تشيخوف عن النفس البشرية