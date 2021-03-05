الباز يكشف تفاصيل أزمة إلقاء القمامة بترعة سقارة بعد تبطينها

استنكر الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، إلقاء المواطنين القمامة في ترعة سقارة البحرية بعد تبطينها، مشيرا إلى أن الدولة ستنفق 18 مليار جنيه في مشروع تبطين الترع على مستوى الجمهورية، والمواطن مطالب بالحفاظ على إنجازات الدولة.





وقال خلال برنامجه «آخر النهار» المُذاع على قناة «النهار» إنه في 2016 نشرت جريدة الوفد تقريرا للمواطنين حول وجود القمامة في ترعة سقارة البحرية، واشتكى المواطنين منها وتأثيرها على صحة أبنائهم.





وتابع: «مش معقول الدولة بعد ما قامت بتبطين الترعة، أن يقوم المواطنين بإلقاء القمامة مرة أخرى في الترعة، رغم أنهم قبل سنوات اشتكوا من القمامة».





وعرض محمد الباز مجموعة من الصور لترعة سقارة في 2016 و2021، والقمامة موجودة في الترعة قبل وبعد تبطين الترعة، قائلا: «دا مشهد ميرضيش حد».





وواصل: «لابد من تحقيق شفاف واضح ومحايد، ونضع صناديق قمامة على الترعة حتى يستخدمها المواطنين بدلا من تشويه الترعة بعد تبطينها».



