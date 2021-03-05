لبنان: إيقاف التعليم أسبوع احتجاجًا على عدم توفير مقومات متابعة الدراسة

وأشار إلى أنه توافق مع كل المؤسسات التربوية والأهلية على ضرورة تحقيق مجموعة من المطالب الملحة لاستكمال العملية التعليمية، والمتمثلة في توفير فحوص الكشف عن فيروس كورونا، إلى جانب توفير اللقاحات المضادة للفيروس لجميع العاملين في القطاع التربوي، وتوفير العودة الآمنة إلى المدارس ابتداء من 22 مارس الجاري عبر التعليم المدمج (قسم حضوري في المدارس وقسم آخر عبر الإنترنت) لتلامذة الشهادات الرسمية.





أعلن وزير التعليم اللبناني طارق المجذوب، اتخاذ قرار بالتوقف الكُلي عن التدريس في التعليم العام والمهني في لبنان لمدة أسبوع ابتداء من الإثنين المقبل، احتجاجا على عدم توفير المقومات الأساسية اللازمة لاستمرار العملية التعليمية، لا سيما على مستوى المستحقات المالية للمعلمين والمدارس، وعدم توفير الفحوص المخبرية للكشف عن فيروس كورونا (بي سي آر) واللقاحات للقطاع التربوي.ويلجأ لبنان في الوقت الحالي إلى التعليم عن بُعد بصورة كاملة، حيث يتلقى الطلاب دروسهم من خلال تطبيقات إلكترونية عبر الإنترنت، في ظل إغلاق جميع المدارس جراء انتشار وباء كورونا.وقال وزير التعليم اللبناني – في مؤتمر صحفي عقده اليوم – إن القطاع التربوي أمام خيارين إما تأمين مقومات العودة الآمنة لفتح المدارس، وإما التوقف عن التدريس في شكل كامل في مدارس التعليم العام والمهني في القطاعين الرسمي والخاص.وأشار إلى أنه ومنذ بداية انتشار وباء كورونا كان هم الوزارة وواجبها ألا تدع العام الدراسي يضيع، غير أنها فوجئت بعدم توفير خدمات الإنترنت بالصورة المطلوبة اللازمة للتعليم عن بُعد وفحوص الـ (بي سي آر) اللازمة حتى يُمكن استمرار عمل المدارس، وعدم حصول المعلمين على رواتبهم ومستحقاتهم المالية.وأكد أن الوضع الراهن لا يمكن السكوت عنه، وأن العام الدراسي يجب ألا يضيع وألا يخسر الطلاب اللبنانيون التعليم، مشيرا إلى أنه سبق وتلقى العديد من الوعود لحل المشاكل التي تعوق استمرار العملية التعليمية غير أنها جميعا لم تُنفذ، ومعتبرا أن الوضع الحالي يشي بأن "التربية في لبنان ليست ضمن الأولويات" على حد تعبيره.وقال إن القطاع التربوي في لبنان يقف أمام مفترق طرق وأنه معرض للانهيار ما لم تكن هناك "وقفة مسئولة".. مشيرا إلى أنه من غير المنطقي إعادة فتح مرافق البلاد وقطاعاتها المختلفة من اقتصادية وتجارية وسياحية ورياضية وفنية بعد الإغلاق العام جراء انتشار وباء كورونا، من دون فتح آمن للقطاع التربوي وتوفير مقومات تحصينه.وأضاف أن المطالب تتضمن أيضا دفع مستحقات صناديق المدارس والمتعاقدين في القطاع التربوي الرسمي على تنوع مسمياتهم، وإقرار مشروع قانون لدعم المدارس، وتأكيد إقرار الدعم المالي للطلاب، وتغطية مستحقات المدارس المجانية.