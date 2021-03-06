دراسة: الحشيش يزيد هرمونات الأنوثة للرجال ويقلل قدرتهم الجنسية

يعد من الأساطير المصرية، والتي انتشرت بالأخص في الأحياء الشعبية ارتباط مخدر الحشيش بقضاء أوقات جنسية أروع، بل وزاد الأمر إلى أن البعض اتخذ الحشيش وسيلة مزاجية فعّالة ولازمة تساعده في تلك الأمور فلا يقبل عليها إلا بعد تناول هذا المخدر، لتأتي دراسة حديثة وتحطم بالأدلة القاطعة ذلك المعتقد الذي ظل كامنًا في أذهان كثيرًا من المصريين سنوات طوال، والذي كان بالفعل له التأثير في زيادة معدل تعاطي هذا المخدر للتلك الأغراض، فجاءت الدراسة لتوضح أن مخدر الحشيش يأتي مع الوقت بتأثير عكسي على الرجال من خلال رفع معدل هرمونات الأنوثة لديهم.الدراسة الأمريكية التي كشفها أنتوني يون الجراح التجميلي الأمريكي أكدت أن إدمان الحشيش يضرب التوازن الهرموني ما بين التستوستيرون والأستروجين مخففًا من نسبة هرمون الذكورة لصالح ارتفاع نسبة هرمون الأنوثة، وذلك الذي تم التأكد منه من خلال التجارب العلمية التي تمت على الحيوانات، والتي بينت أن مخدر الحشيش يخفض منسوب هرمون الذكورة «التستوستيرون» وحجم الخصيتين ونوعية السائل المنوي، كما أن هذه التغيرات الفيزيولوجية قد تقترن بتغيرات على صعيد نمو الغدد الزهمية للثدي.ففي هذا الشأن أطلق «يون» مفاجأة، وهي زيادة معدلات العمليات الجراحية لتصغير الثدي المتضخم عند الرجال منذ عام 2015، لتصل إلى 30 ألف عملية في الولايات المتحدة الأمريكية فقط، والتي من المعتقد أن تناول مخدر الحشيش له دور وراء تلك الزيادة.الدكتورأحمد سمير، أستاذ الطب النفسي بمستشفى عين شمس، أوضح «الدستور» صحة هذه الدراسة، موضحًا أن الكثيرون يعتقدون أن مخدر الحشيش يزيد من الرغبة الجنسية، وهو ما وصفه بالاعتقاد الخاطئ كاشفًا عن حقيقة ما يحدث عندما يتعاطى الإنسان الحشيش باعتباره يزيد من القدرة الجنسية بأن ما يحدث للشخص المتعاطي هو مجرد تخفف من بعض الضغوط النفسية مثل ضغط الشغل والتزامات الحياة وكذلك المشاكل العائلية، وبالتالي تدخله واهمًا فى حالة مزاجية أفضل، بنسيانه بشكل مؤقت فقط لتلك الأعباء، والتوترات مما يترتب عليه إقامة علاقة جنسية ناجحة مع شريكه.والشئ المخيف في هذا الأمر، والذي يوضحه الدكتور «أحمد» أن مخدر الحشيش، يعمل على عدم تقدير الشخص لعنصر الوقت، فالتالي يعتقد الذي يتعاطاه واهمًا أنه تغلب على سرعة القذف أثناء العلاقة الجنسية، ويمتلكه الوهم بأنه قضى وقتًا أطول في تلك العلاقة في حين أنه في واقع الأمر قضى نفس المدة فى علاقته الجنسية التى كان يقضيها أثناء عدم تعاطيه الحشيش، بل أنه قد ناله ضرر تناول هذا المخدر في زيادة هرمونات الأنوثة لديه على حساب تقليل هرمونات الذكورة لديه، الأمر الذي قد يضعف من قدرته الجنسية بمرور الوقت، وهو عكس الهدف الذي من أجله تعاطى هذاالمخدر.