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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تدعو لاجتماع عاجل بشأن عودة أمريكا لخطة العمل الشاملة المشتركة

الجمعة 05/مارس/2021 - 10:13 م
ميخائيل أوليانوف
ميخائيل أوليانوف
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قال ميخائيل أوليانوف مندوب روسيا الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن بلاده تدعو إلى عقد اجتماع في أقرب وقت ممكن لإعادة الولايات المتحدة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، واستعادة التزامات إيران بموجب الاتفاق.
وأضاف أوليانوف - حسبما أوردت وكالة أنباء روسية في نسختها باللغة الإنجليزية - "أنه من الواضح أنهم بحاجة إلى البدء في أقرب وقت ممكن.. هذا كل شيء، لقد تخطينا الأحداث التي وقعت خلال جلسة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، نحتاج إلى البدء في العمل".
وأوضح مندوب روسيا الدائم "ربما نحتاج إلى اجتماع غير رسمي للمشاركين الحاليين في الاتفاق النووي والولايات المتحدة من أجل بدء محادثة.. من حيث المبدأ، هذا ممكن تمامًا، لكن من الضروري توضيح بعض التفاصيل، لأن الموضوع حساس للغاية خاصة بالنسبة لإيران".

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