الصور الأولى لحادث الكريمات المروع.. راح ضحيته 20 قتيلًًا و3 مصابين

تنشر "الدستور" الصور الأولية لحادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص بأخرى نقل، بالقرب من نفق الزعفرانة بمركز أطفيح بمحافظة الجيزة، قبل بوابة الكريمات في اتجاه بنى سويف، بالطريق الصحراوي الشرقي، أسفر عن مصرع 20 شخصًا وأصيب 3 آخرون.ودفع مرفقا إسعاف بنى سويف والجيزة بـ15 سيارة لمحل الواقعة للمشاركة في نقل الجثث والمصابين لنقلهم إلى أقرب مستشفيات، حيث تم نقل جثتين إلى مشرحة مستشفى بنى سويف التخصصي، و5 مصابين إلى قسم الاستقبال بالمستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الإسعافات الأولية اللازمة، و12 جثة لمشرحة مستشفى أطفيح، و4 جثث إلى مشرحة مستشفى الصف.