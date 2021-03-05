ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق الكريمات لـ20 متوفيًا

ارتفع عدد المتوفين في حادث طريق الكريمات الصحراوي الشرقي إلى 20 حالة.تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص، بالقرب من نفق الزعفرانة قبل بوابة الكريمات في اتجاه بنى سويف، بالطريق الصحراوى الشرقى.وقالت مصادر إنه تم نقل جثتين إلى مشرحة مستشفى بنى سويف التخصصى، و5 مصابين إلى قسم الاستقبال بالمستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الإسعافات الأولية اللازمة، و12 جثة إلى مشرحة مستشفى أطفيح، و4 جثث إلى مشرحة مستشفى الصف، وجارٍ نقل باقي جثث المتوفين.