«الغرف التجارية»: 20% ارتفاعًا في أسعار الأدوات الصحية

قال متي بشاي، عضو شعبة الأدوات الصحية بالغرف التجارية، إن هناك ارتفاعا في أسعار الأدوات الصحية بنسبة ٢٠% منذ بداية العام الجاري بسبب نقص الخامات وارتفاع أسعارها.وأضاف بشاي، في تصريح لـ"الدستور" أن أسعار الخامات شهدت ارتفاعا بقيمة ٢٠% مقارنة بالعام الماضي الأمر الذي تسبب فى ارتفاع الأسعار.ولفت عضو شعبة الأدوات الصحية إلى أن هناك ارتفاعا في الأسعار علاوة على الزيادة المذكورة بنسبة ١٠%؛ ليكون إجمالي الارتفاع بنسبة ٣٠% من الأدوات الصحية بسبب ارتفاع تكاليف الشحن والخامات.