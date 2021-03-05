حملة مكبرة لتطوير وتجميل مداخل قرى كفر شكر

شنت الأجهزة المحلية بمركز ومدينة كفر شكر، حملة مكبرة لتطوير وتوسعة الشوارع والطرق ورفع كافة أشكال الإشغالات بمداخل القرى من طريق بنها المنصورة لخدمة وراحة المواطنين.وأكد اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر، أنه تم البدء في توسيع وتطوير مدخل قرية ميت الدريج من على الطريق السريع بنها المنصورة والتخلص من الغاب على جانبي الطريق الذى كان يحجب الرؤية ويتسبب فى وقوع حوادث وإصابات وأضرار المواطنين.وأضاف: أنه تم وضع خطة تستهدف تطوير وتجميل وتوسعة الشوارع والطرق وتحريرها من كافة أشكال الإشغالات، وكذلك مداخل قرى الوحدات المحلية الواقعة على طريق بنها المنصورة.وأوضح رئيس المركز والمدينة أننا نعمل على إزالة الغاب الواقع على جانبى الطريق السريع من خلال التخلص منه للتوضيح الرؤية للمواطنين وأصحاب السيارات؛ للقضاء على مشكلة وقوع حوادث وسقوط إصابات وضحايا وذلك إيمانا منا بدورنا تجاه أهالينا المواطنين الذين نعمل على راحتهم وخدمتهم، والتى هى حق لهم علينا ويوصينا بها دائما محافظ القليوبية.