ريهام حجاج تتصدر بوستر «وكل ما نفترق»

أطلق المنتج طارق الجنايني البوستر الرسمي لمسلسله الجديد "وكل ما نفترق" من بطولة ريهام حجاج للعرض خلال رمضان القادم.وتصدرت ريهام حجاج البوستر منفردة دون وجود أي أحد من الفنانين، بالتزامن مع إطلاق البرومو الرسمي للعمل الجديد الذي شهد حالة من الإثارة والتشويق.المسلسل من بطولة ريهام حجاج، وعمرو عبدالجليل ورحاب الجمل، أحمد فهمي، وعمرو عبدالجليل، وطارق عبدالعزيز، وأيتن عامر، ورانيا يوسف، وسلوى خطاب، وأحمد صيام، وتأليف ورشة محمد أمين راضي، وإخراج كريم العدل.