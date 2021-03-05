التصريح بدفن جثة موظف لقي مصرعه أثناء الاستحمام فى 15 مايو

صرّحت نيابة 15 مايو بدفن جثة موظف، لقي مصرعه خنقًا بغاز السخان أثناء الاستحمام داخل شقته، بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.تلقى المقدم أحمد رضوان، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، بلاغًا من ربة منزل، مفاده العثور على جثة زوجها "حسين رمضان"، 36 سنة، موظف ومقيم بدائرة القسم، ملقاة في حمام شقتهما.وبالانتقال والفحص عثر على جثة الضحية ملقاة في الحمام، وتبين من المعاينة أنه توفي بالغاز أثناء الاستحمام ولا يوجد شبهة جنائية حول الوفاة.وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.