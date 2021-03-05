3 فوائد للرضاعة الطبيعية توضحها «الصحة» (إنفوجراف)

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن فوائد الرضاعة الطبيعية للأم.وأوضحت الوزارة من خلال إنفوجراف نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الرضاعة تحمي الأم من بعض الأورام مثل سرطان الثدي واكتئاب ما بعد الولادة وتقوي الرابط بين الأم والطفل.