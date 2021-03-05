إثارة وغموض في البرومو الأول لمسلسل «كل ما نفترق»

أطلق المنتج طارق الجنايني قبل قليل، البرومو التشويقي الأول لمسلسل "كل ما نفترق" من بطولة الفنانة ريهام حجاج لعرضه خلال رمضان القادم.وجاء ذلك بعد دقائق من البروتوكول الموقع بين الجنايني والمتحدة للخدمات الإعلامية للشراكة لعرض العمل على قنوات الشركة في رمضان، وأظهر البرومو حالة من الإثارة والتشويق."كل ما نفترق" من بطولة ريهام حجاج أحمد فهمي، وعمرو عبدالجليل، محمد الشرنوبى وطارق عبد العزيز، وأيتن عامر، ورانيا يوسف، ورحاب الجمل، وسلوى خطاب، وأحمد صيام، وتأليف ورشة محمد أمين راضي، وإخراج كريم العدل.