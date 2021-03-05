«الصحة»: تعاقدنا على 100 مليون جرعة من لقاح كورونا

قال الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إنها تعاقدت على 100 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا، وصل منها 500 ألف حتى الآن.













وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت ببرنامج «اليوم» المذاع عبر فضائية «دي إم سي» مساء اليوم، أن 189571 مواطنًا تقدموا للحصول على لقاحات كورونا منهم 1141 تم تطعيمهم.





وأفاد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، أن هناك 3 مجموعات يتم توزيع اللقاح عليهم الآن بالموقع الإلكتروني لتلقي لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة، وهم الفريق الطبي وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.





وأوضح أن معدلات إصابات كورونا في المتوسط والأمور مسيطر عليها، ومن أفضل لأفضل.







