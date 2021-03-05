رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

شيخ صيادين السويس يروي تفاصيل غرق سفينة صيد وإنقاذ طاقمها (فيديو)

الجمعة 05/مارس/2021 - 10:51 م
جريدة الدستور
كريم أنور
طباعة
قال شيخ الصيادين بالسويس عمرو عمارة، إن 11 صيادا تم إنقاذهم بعد غرق سفينتهم بمياه البحر الأحمر، وأنه من المنتظر وصولهم لميناء الأتكة بالسويس صباح غد السبت.

وأضاف عمارة لـ"الدستور"، أن سفينة صادف وجودها بالقرب من السفينة المنكوبة «نعمة من الله» وتلقت استغاثة صياديها، موضحا أن سفن أخرى تجمعت بعد الاستغاثة وحاولوا إنقاذ السفينة إلا أنهم تمكنوا فقط من انقاذ طاقمها المكون من 11 صيادا.

ووجه عمارة رسالة شكر للسفن التي أنقذت الطاقم، مشيدا بتواصل الجهات المعنية معه من تعرض السفينة للغرق للاطمئنان على طاقمها، قائلا إنه من المنتظر وصول طاقم السفينة المنكوبة نعمة من الله صباح غد السبت لميناء الأتكة بالسويس.

وقال محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، إن غرفة عمليات المحافظة كان لها دور مهم في طمأنة الصيادين وأسرهم خلال عملية الإنقاذ.

وأعلنت محافظ البحر الأحمر في بيان لها اليوم الجمعة، نجاح الجهات المعنية في إنقاذ 11 فردا على متن مركب صيد إسمها "نعمت الله" ورقمها 44497، وذلك بعد تلقي استغاثة منهم تفيد بشحوط المركب.

وأوضح المحافظ أنه تابع بنفسه على مدار الساعة جهود عملية الإنقاذ، حيث حرص على الاطمئنان بنفسه على طاقم المركب، وأجرى العديد من الاتصالات الهاتفية بهم لطمأنتهم، كما أجرى العديد من الاتصالات بالجهات المعنية، لافتًا إلى أنه تم التعامل مع الموقف بمنتهى السرعة والحرفية، وتمت عملية إنقاذ المواطنين من الموت بنجاح، رغم العديد من الصعوبات أبرزها ارتفاع أمواج البحر، وسرعة وشدة الرياح، بخلاف وجود مشكلة أخرى في تشغيل المركب بسبب التفاف شباك الصيد حول موتور مركب الصيد.

وأشار حنفي إلى أن جميع الصيادين الناجين من الغرق بصحة جيدة، وكانت سيارات الإسعاف في استقبالهم بمجرد وصولهم إلى البر لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية لهم والاطمئنان عليهم، موجهًا الشكر إلى الجهات المعنية والعاملين في غرفة عمليات المحافظة لجهودهم التي بذلوها في التواصل على مدار الساعة مع الصيادين وطمأنتهم، إضافة إلى طمأنة أسرهم بكل المستجدات من بداية الاستغاثة التي بدأت مساء الخميس، واستمرت حتى نجاح عملية الإنقاذ صباح اليوم الجمعة.

موضوعات متعلقة

من يدفن جثمان فتاة المعصرة؟.. رفض أهلها تسلمها وألقاها حبيبها في الشارع

أسعار الدواجن اليوم الخميس 4-3-2021

الاتحاد التركي لكرة القدم يعاقب مصطفى محمد

صور جديدة لحادث طريق الكريمات.. راح ضحيته 20 شخصًا

الصور

image description

مطاردة المخالفات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بأسيوط

image description

استكمال أعمال رصف وتأهيل الشوارع والطرق بمركز القوصية

image description

طلاب ومعلمو المدارس الفنية يطلقون حملة لتجميل كورنيش أسيوط

image description

محافظ أسيوط يعاين المنازل المتهالكة لإعادة تأهيلها (صور)

image description

ضبط 18 طن سكر مدعم في مخزن ومصنع مشبك بدمياط

الأكثر قراءة

ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق الكريمات لـ20 متوفيًا

المستجدات الأخيرة حول موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية

من يدفن جثمان فتاة المعصرة؟.. رفض أهلها تسلمها وألقاها حبيبها في الشارع

الاتحاد التركي لكرة القدم يعاقب مصطفى محمد

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

رضا الشخص عن حياته مرتبط بتمتعه بصحة أفضل

عقار سيتيسين للإقلاع عن التدخين قد يعالج الشلل الرعاش لدى النساء

عامل نظافة فرنسى يصبح نجمًا على «تيك توك» بدعوته لكوكب نظيف

زلزال بقوة 8.1 ريختر يضرب قبالة سواحل نيوزيلندا.. وتحذيرات من «تسونامى»

أيام زمان

«خاتم الحظ عند فاتن حمامة».. أوقفت التصوير بسببه وسعره 2.5 جنيه

رفضت أن تخلع الفستان فأصبح تميمتها.. حكايات ليلى مراد

أجبر ضابط النقطة على كتابة محضر ضد نفسه.. سامية جمال تروي موقف غريب عن فريد الأطرش

«خاف مني لأني حبيبته».. أسرار سامية جمال وفريد الأطرش

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
المرأة فى القيادة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«1-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «8»
ماجد حبته
بابا الفاتيكان فى العراق
المزيد

الثقافة

بينها «عينان خضراوان».. روايات عالمية وعربية رصدت مآسي الإناث

غدًا.. افتتاح الدورة الرابعة للملتقى العربى لرواد الكاريكاتير

«القومي للترجمة» يكرم منيرة كروان في احتفال اليوم العالمي للمرأة

«في البيت الريفي».. قصة تشيخوف عن النفس البشرية