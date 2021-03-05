شيخ صيادين السويس يروي تفاصيل غرق سفينة صيد وإنقاذ طاقمها (فيديو)

قال شيخ الصيادين بالسويس عمرو عمارة، إن 11 صيادا تم إنقاذهم بعد غرق سفينتهم بمياه البحر الأحمر، وأنه من المنتظر وصولهم لميناء الأتكة بالسويس صباح غد السبت.وأضاف عمارة لـ"الدستور"، أن سفينة صادف وجودها بالقرب من السفينة المنكوبة «نعمة من الله» وتلقت استغاثة صياديها، موضحا أن سفن أخرى تجمعت بعد الاستغاثة وحاولوا إنقاذ السفينة إلا أنهم تمكنوا فقط من انقاذ طاقمها المكون من 11 صيادا.ووجه عمارة رسالة شكر للسفن التي أنقذت الطاقم، مشيدا بتواصل الجهات المعنية معه من تعرض السفينة للغرق للاطمئنان على طاقمها، قائلا إنه من المنتظر وصول طاقم السفينة المنكوبة نعمة من الله صباح غد السبت لميناء الأتكة بالسويس.وقال محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، إن غرفة عمليات المحافظة كان لها دور مهم في طمأنة الصيادين وأسرهم خلال عملية الإنقاذ.وأعلنت محافظ البحر الأحمر في بيان لها اليوم الجمعة، نجاح الجهات المعنية في إنقاذ 11 فردا على متن مركب صيد إسمها "نعمت الله" ورقمها 44497، وذلك بعد تلقي استغاثة منهم تفيد بشحوط المركب.وأوضح المحافظ أنه تابع بنفسه على مدار الساعة جهود عملية الإنقاذ، حيث حرص على الاطمئنان بنفسه على طاقم المركب، وأجرى العديد من الاتصالات الهاتفية بهم لطمأنتهم، كما أجرى العديد من الاتصالات بالجهات المعنية، لافتًا إلى أنه تم التعامل مع الموقف بمنتهى السرعة والحرفية، وتمت عملية إنقاذ المواطنين من الموت بنجاح، رغم العديد من الصعوبات أبرزها ارتفاع أمواج البحر، وسرعة وشدة الرياح، بخلاف وجود مشكلة أخرى في تشغيل المركب بسبب التفاف شباك الصيد حول موتور مركب الصيد.وأشار حنفي إلى أن جميع الصيادين الناجين من الغرق بصحة جيدة، وكانت سيارات الإسعاف في استقبالهم بمجرد وصولهم إلى البر لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية لهم والاطمئنان عليهم، موجهًا الشكر إلى الجهات المعنية والعاملين في غرفة عمليات المحافظة لجهودهم التي بذلوها في التواصل على مدار الساعة مع الصيادين وطمأنتهم، إضافة إلى طمأنة أسرهم بكل المستجدات من بداية الاستغاثة التي بدأت مساء الخميس، واستمرت حتى نجاح عملية الإنقاذ صباح اليوم الجمعة.