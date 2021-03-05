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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

دعوى جديدة ضد ترامب في قضية الهجوم على الكابيتول

الجمعة 05/مارس/2021 - 09:48 م
ترامب
ترامب
وكالات
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رفع نائب ديمقراطي في الكونجرس الأميركي، الجمعة، دعوى ضد دونالد ترامب، هي الثانية التي تستهدف الرئيس السابق بتهمة "التحريض على هجوم ضد الكابيتول" من قبل أنصاره في 6 يناير الماضي.

وكتب النائب إريك سوالويل: "بسبب عدم قدرته على قبول الهزيمة، شن دونالد ترامب حربا مفتوحة ضد الانتقال السلمي للسلطة" إلى جو بايدن.

وأضاف: "لقد كذب تكرارا على مناصريه عبر القول لهم إن الانتخابات سرقت منهم، وأخيرا دعا مؤيديه الى النزول الى شوارع العاصمة الفيدرالية واشنطن" للتظاهر في 6 يناير.

وفي خطاب طويل أمام البيت الأبيض، توجه ترامب لمناصريه بالقول: "قاتلوا كشياطين".

وتشمل الدعوى التي قدمها إريك سوالويل، أمام محكمة في واشنطن، أيضا نجل الملياردير الأميركي، دونالد ترامب جونيور وكذلك محاميه رودولف جولياني والنائب مو بروكس.

وكلهم تحدثوا خلال نفس التجمع.

وقال إن "المتهمين تجمعوا وألهبوا المشاعر وشجعوا الحشد الغاضب، وبصفتهم هذه هم مسئولون كليا عن الأضرار والدمار الذي تبع ذلك".

ورد جيسون ميلر، وهو ناطق باسم دونالد ترامب في بيان لصحيفة "واشنطن بوست"، واصفا إريك سوالويل بأنه "لا يحظى بأي مصداقية".

وكان نائب ديمقراطي آخر في الكونغرس، هو بيني تومسون، قد رفع دعوى أيضا ضد ترامب اعتبارا من منتصف فبراير.

وقتل خمسة أشخاص بينهم عنصر من شرطة الكابيتول في هذا الهجوم على المبنى حين كان البرلمانيون يثبتون فوز جو بايدن على ترامب في الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر.

وقد برأ مجلس الشيوخ، في 13 فبراير، ترامب من تهمة "التحريض على التمرد" لأنه دعا أنصاره الى السير نحو الكونغرس.

ولم يقبل ترامب أبدا نتيجة الانتخابات الرئاسية، وتحدث عن عمليات تزوير كثيفة لكن دون تقديم أي دليل.

ورغم أنه صوت لصالح تبرئته في مجلس الشيوخ معتبرا أن هذا المجلس ليس مؤهلا لمحاكمته، أكد زعيم الجمهوريين النافذ في المجلس، ميتش ماكونيل، أن طريق الملاحقات القضائية يبقى مفتوحا.

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