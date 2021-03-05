«الكرملين»: نحاول حماية مصالح الكيانات الروسية المتضررة من العقوبات

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن موسكو تأخذ بعين الاعتبار التهديد بفرض عقوبات جديدة ضدها، مٌضيفًا أنها تحاول بشتى الطرق حماية مصالح الكيانات والشركات الروسية المتضررة من هذا الأمر.وقال بيسكوف، عندما سُئل عما إذا كان لدى موسكو خطة عمل في حال تم فرض تلك القيود ضدها: "بالطبع، تتفهم روسيا هذا، وتأخذ ذلك في عين الاعتبار، كما تضع سيناريوهات مختلفة من أجل ضمان وحماية مصالح بلدنا ومواطنينا وأعمالنا بأفضل طريقة ممكنة"، بحسب ما أوردت وكالة أنباء (تاس) الروسية.كما أضاف أن موسكو تدقق بشدة على التقارير الواردة بشأن فرض عقوبات جديدة محتملة ضدها، مُشيرًا إلى أنها حتى الآن ليست أكثر من مجرد تقارير إعلامية.يُذكر أن بيسكوف وصف، أمس الاول الأربعاء، العقوبات الأخيرة التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضد أفراد ومنظمات روسية بأنها تدخل في الشؤون الداخلية لروسيا، مضيفًا أن مثل هذه القيود غير مقبولة.وأوضح المتحدث: "نحن نعتبر أي قيود من هذا القبيل غير مقبولة على الإطلاق.. انها تسبب ضررا كبيرا للعلاقات التي هي بالفعل في حالة يرثى لها".