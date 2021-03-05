في طريقهما للقاهرة.. إقلاع رحلتى مصر للطيران من جدة

أعلنت مصادر مسئولة بمطار القاهرة الدولي، إقلاع رحلتى مصر للطيران من مطار جدة الدولي بالسعودية في طريقهما إلى القاهرة، عقب تأخرهما عدة ساعات نتيجة إغلاق المطار لظروف أمنية.وقالت المصادر، في تصريح لـ"الدستور" إن السلطات المختصة بمطار القاهرة تلقت إخطارا بعودة العمل في مطار جدة الدولي، وتوجه رحلتى مصر للطيران إلى مطار القاهرة الدولى خلال الساعات القليلة المقبلة.وأشارت المصادر، إلى أنه من المقرر وصول الرحلة الأولي في تمام الساعة 8.40 مساء اليوم، بينما تصل الرحلة الثانية في تمام الساعة 8.45 مساء.