«الصحة»: الانتهاء من إنشاء وتطوير 20 مركزا للبلازما نهاية 2021

كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان أنه جاري الانتهاء من إنشاء وتطوير 20 مركزًا للبلازما بنهاية العام الجاري، بالتوازي مع العمل على إنشاء مصنع لتصنيع المستحضرات الدوائية من البلازما.وأوضح المصدر أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أكدت أنه لا يجوز القيام بأي من عمليات الدم إلا في مركز متخصص ثابت، أو متنقل معد لذلك إلا بعد الحصول على التراخيص.