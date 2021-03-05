كيف تستعد إسرائيل لمواجهة تحقيقات الجنائية الدولية؟

شد وجذب بين المحكمة وتل أبيب.. واتهام بالتحيز وراء فتح التحقيق

القرار المنتظر ضعيف.. والثغرات القانونية تسمح بالهروب من الإدانة

أصدرت، الأربعاء الماضى، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، بيانًا تعلن فيه عن فتح تحقيق رسمى فى جرائم مفترضة فى الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، موضحة أن هناك أساسًا معقولًا لأن تكون الأراضى الفلسطينية قد شهدت جرائم حرب من الأطراف التى شاركت فى حرب غزة عام ٢٠١٤، أى الجيش الإسرائيلى والفصائل الفلسطينية المسلحة، على رأسها حركة «حماس». وقوبل القرار من الجانب الإسرائيلى بالهجوم الشديد، مع ادعاء رئيس الوزراء الإسرئيلى، بنيامين نتنياهو، بأن قرار فتح التحقيق هو خلاصة لـ«معاداة السامية والنفاق»، واعتبر أن إسرائيل تتعرض للهجوم، خاصة أن المحكمة التى تأسست لمنع تكرار الانتهاكات التى قام بها النازيون ضد اليهود تنقلب ضد الشعب اليهودى، على حد تعبيره. «الدستور» تستعرض فى السطور التالية طبيعة العلاقة بين إسرائيل والمحكمة الجنائية الدولية، وأسباب اتخاذ قرار التحقيق فى جرائمها ضد الفلسطينيين فى هذا التوقيت، بالإضافة إلى استعدادات تل أبيب لمواجهة التحقيق، والثغرات القانونية التى يمكن أن تؤثر على سيره.فى خمسينيات القرن الماضى، دعمت إسرائيل وجود محكمة تطبق القانون وتمنع الحصانة عن «مجرمين دوليين»، خاصة أن الحديث كان يدور حينها عن معاقبة الضباط النازيين المتورطين فى جرائم الحرب ضد اليهود.وأرسلت إسرائيل مندوبين عنها أسهموا بحماس وجدية فى مراحل إعداد دستور المحكمة، حتى نجح المجتمع الدولى فى تشكيل هيئة قضائية دولية تتولى الاختصاص المطلوب بعد خمسين عامًا من فكرة التأسيس.وفى نهاية عام ٢٠٠٠، وقعت إسرائيل مبدئيًا على «ميثاق روما»، الذى يعد دستور المحكمة الجنائية الدولية، لكنها أعلنت فيما بعد أنها لن تصادق على الدستور، لذا لم تصبح عضوًا فى المحكمة.منذ ذلك اليوم، تحولت علاقة إسرائيل بالمحكمة الجنائية الدولية إلى علاقة شد وجذب، وأصبحت المحكمة تتحدث كل بضعة أشهر عن إمكانية التحقيق مع إسرائيل، التى كانت ترد فى كل مرة بالهجوم على المحكمة واتهامها بتسييس القرارات، حتى ينتهى الحال بتأجيل الأمر.وضمت عضوية المحكمة الجنائية الدولية، منذ بدء نشاطها فى عام ٢٠٠٢، ١٢٠ دولة، معظمها من الدول النامية، خاصة أن ٣ دول عظمى هى الولايات المتحدة والصين وروسيا غير أعضاء فيها، فيما تدعمها دول غرب أوروبا، باعتبارها تجسيدًا لأحد الدروس المهمة من الحرب العالمية الثانية، وضمانًا ألا يفلت المجرمون الدوليون ومرتكبو الفظائع والجرائم ضد الإنسانية من العقاب.ومنذ تشكيلها، استقبلت المحكمة لوائح اتهام لـ٩ دول، جميعها دول إفريقية، وأجرى مكتب المدعية العامة الأولى فيها تحقيقات بشأن ١٣ نزاعًا، منها ١٠ فى إفريقيا و٣ فى كل من أفغانستان وجورجيا وميانمار، لذا واجهت المحكمة، خلال الفترة الأخيرة، انتقادات بأنها تحولت لمحكمة من أجل الأفارقة، وأنها تعاقب الضعفاء فقط، كما رأى كثيرون أنها تكرس اضطهادًا جديدًا ضد السود. ويرى محللون أن هذا الانتقاد كان وراء اهتمام المدعية العامة الأولى فاتو بنسودا بمناقشة فكرة الاشتباه فى ارتكاب إسرائيل جرائم فى إطار النزاع الإسرائيلى- الفلسطينى، لإعادة التوازن إلى قرارات المحكمة الجنائية الدولية، وإضفاء طابع من الحياد على نشاطها، خاصة أن رفض قيادة المحكمة فتح التحقيق كان سيؤكد شبهة الانحياز، وتفضيلها التركيز على مواجهة المجرمين من الدول الضعيفة، والخشية من مواجهة إسرائيل.فى إطار طبيعة العلاقة بين الطرفين، لا يبدو أن إسرائيل فوجئت بقرار المحكمة الجنائية الدولية، بل إنها بدأت الاستعداد لمواجهة القرار منذ عدة أشهر، وكلفت الجنرال إيتاى فيروف، الذى يشغل منصب قائد الكلية العسكرية فى إسرائيل، وآخرين مختصين فى القانون الدولى بمواجهة القرار.ووجهت إسرائيل رسائل إلى عشرات الدول تطالبهم فيها بتوجيه رسائل سرية إلى المدعية العامة فى المحكمة الجنائية الدولية لعدم المضى قدمًا فى فتح التحقيق، كما أرسلت خارجيتها رسائل إلى عشرات السفارات الإسرائيلية حول العالم تتضمن تعليمات حول كيفية مواجهة القرار.وإلى جانب ذلك، وضعت الحكومة الإسرائيلية قائمة بأسماء صناع القرار والمسئولين الأمنيين والضباط الإسرائيليين الذين قد يُعتقلون خارج البلاد فى حال صدور قرار بإدانتهم عن المحكمة الجنائية الدولية، واحتفظت بأسمائهم سرًا مع العمل على حمايتهم.وبدأت الحكومة الإسرائيلية أيضًا فى بحث فرض عقوبات على قادة السلطة الفلسطينية، كنوع من الرد على سعيهم لإدانة القادة الإسرائيليين أمام المحكمة، وتتضمن العقوبات المحتملة حرمان كبار المسئولين الفلسطينيين من السفر إلى الخارج.كما دشنت حملة إعلامية رسمية مبكرة لإدانة قرار المحكمة، معتبرة أنه «قرار سياسى» و«إفلاس أخلاقى»، وقال جابى أشكينازى، وزير الخارجية، فى بيان رسمى، إن إسرائيل ستتخذ كل الخطوات اللازمة لحماية مواطنيها وجنودها من الاضطهاد القانونى.وفى مواجهة الهجوم الاستباقى، أصدرت المحكمة وثيقة توضح فيها أن قرار فتح التحقيق فى جرائم إسرائيلية محتملة ضد الفلسطينيين ليس له أى طبيعة سياسية، وأنه قابل للاستئناف، مشيرة إلى أن التحقيق لن يكون فى جانب واحد من النزاع، بل سيشمل تحقيقات فى نشاطات الفصائل الفلسطينية، بما فى ذلك «حماس» و«الجهاد»، بشبهة ارتكاب «جرائم حرب».وأشار بعض المراقبين إلى أن توصيف التحقيق على هذا النحو يعنى أن المحكمة اضطرت، تحت الضغط الدولى والهجوم الإسرائيلى، إلى اتخاذ خطوة إلى الوراء عبر التحقيق مع الفلسطينيين أيضًا.وذكر مراقبون أن إسرائيل تراهن، حتى فى حال إدانتها من المحكمة الجنائية الدولية، على عدة ثغرات قانونية تعطل تنفيذ قرارات المحكمة، أهمها أن «الجنائية الدولية» لا تملك الاختصاص اللازم لإجراء أى تحقيقات فيما يخص النزاع مع الفلسطينيين، لكون السلطة الفلسطينية ليست «دولة ذات سيادة».وأشار خبراء فى القانون الدولى إلى أن اختصاصات المحكمة تمكنها فقط من العمل داخل الدول ذات السيادة، وهذا ما يمنحها الصلاحية للقيام بمهامها، لكن السلطة الفلسطينية لا تعد دولة ذات سيادة، ولا يفى وضعها الحالى بشروط اتفاقية روما.كما أوضح الخبراء أن الاتفاقيات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، التى يدعمها المجتمع الدولى، تنص على أنّ أى خلافات تتعلق بالصراع بينهما يجرى حلها فقط ضمن إطار المفاوضات.واعتبروا أن توجه الفلسطينيين إلى المحكمة وإجراءها التحقيقات فى النزاع المشترك يمكن أن يعنى كسر الإطار المتفق عليه بين الطرفين، ما يعرض الاتفاقيات بينهما للخطر، خاصة اتفاقية أوسلو، التى منحت السلطة الفلسطينية وضعها الحالى، فى إطار الحكم الذاتى.بالإضافة إلى ذلك، لفت الخبراء إلى أن إسرائيل ليست عضوًا فى المحكمة الجنائية الدولية، ما يعنى أن المحكمة لا تملك أى صلاحية قضائية ضدها، لذا فإن قراراتها فى النهاية لن تكون نافذة، ولن يترتب عليها أى إجراءات، وفقًا للقانون الدولى.