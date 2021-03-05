سارة شريف تكتب: هدايا موسكو

هذه الأيام تُذكرنا بترامب، قبل أسابيع قليلة من الانتخابات الإسرائيلية كان موعد الهدايا الترامبية لنتنياهو، مرة كانت نقل السفارة الأمريكية للقدس، ومرة كانت اعترافًا أمريكيًا بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، وكان التوقيت فى كل مرة قبل الانتخابات، حتى سموها هدايا ترامب.من كثرة العطاء الأمريكى فى حينه لم نر المنح الروسية، ومع رحيل ترامب اعتقدنا أن الهدايا توقفت، والحقيقة أن نتنياهو استطاع انتزاع هدايا من الرئيس الروسى، وربما منذ الآن فصاعدًا سيلتفت العالم أكثر لهدايا موسكو، وربما نجد العبارات الدافئة ذاتها، لكن بدلًا من ترامب سنجد بوتين. لا تبحثوا عن بايدن فهو ليس فى هذا المشهد.هدايا بوتين مختلفة عن هدايا ترامب، مع موسكو الإثارة أكبر، فليس الحديث عن مجرد أوراق واعترافات من جانب واحد، الروس يحبون الأشياء المادية أكثر.فى مارس ٢٠١٩، وفى مشهد ملحمى قام نتنياهو بعقد صفقة مع بوتين على أثرها تم استرجاع رفات الجندى الإسرائيلى المفقود منذ حرب لبنان ١٩٨٢ زخاريا باومل، وفى المقابل تم الإفراج عن محتجزين سوريين، وسلمت روسيا لإسرائيل رفات «باومل» الذى فقد فى معركة السلطان يعقوب ومتعلقاته الشخصية، حيث كان مدفونًا فى سوريا. قبل أيام، طلبت إسرائيل من موسكو تحديد مكان رفات «الجاسوس الإسرائيلى» إيلى كوهين، ونقلها إلى إسرائيل، ووصل بالفعل جنود روس إلى مقبرة مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق «هى ذات المقبرة التى كان باومل مدفونًا فيها»، وقاموا بنبش القبور وإخراج الرفات لفحصها.وربما قريبًا نجد مشهدًا احتفاليًا بعودة رفات «كوهين» لإسرائيل، لتصبح الرفات هى أيقونة الهدايا الروسية لإسرائيل قبل الانتخابات.ليس فقط الرفات، المحتجزون والمطلوبون أيضًا ضمن الهدايا، فى عام ٢٠١٩، ألقى القبض على فتاة إسرائيلية تدعى نعما سخار فى موسكو وهى تحمل مخدرات فى حقيبتها، نتنياهو أصر على إنقاذها، مهما يكن، واستطاع استعادتها بالفعل.وقبل أسبوعين، اجتازت إسرائيلية درزية الحدود طوعًا لتذهب إلى سوريا، وألقى القبض عليها من قبل السلطات السورية، وأيضًا أصر نتنياهو على إنقاذها، وتمت إعادتها عن طريق صفقة مع الروس بطائرة خاصة، وفى المقابل تم الإفراج عن سجينين أمنيين، أحدهما من القرية العلوية الغجر، والثانى من القرية الدرزية مجدل شمس، وتم الحديث عنهما بصفتهما راعيين اجتازا الحدود عن طريق الخطأ، ولم يذكر أنهما «سجناء أمنيون».وكما يبدو أنه فى مقابل أن تمت استعادة الفتاة، يمكن اعتبارهم رعاة أو أى شىء، المهم هو المقابل، المهم أن يخرج نتنياهو للكاميرات ويقول أمام العالم، لدىّ صديق حقيقى فى الكرملين، وأستطيع التأثير عليه، أجلب رفات جنود وجواسيس، وأخلص محتجزين، من قادر على أن يفعل هذا مثلى؟ انتخبونى مرة أخرى.والحقيقة أن السؤال الأهم لنتنياهو: استعدت رفاة زخاريا باومل وفى الطريق لاستعادة رفاة إيلى كوهين، وخلصت نعما والفتاة الدرزية لماذا لم تستعد حتى الآن المحتجزين فى غزة، هشام السيد وأبراهام مجنستو ورفات الجنديين هدار جولدن وأورون شاوول؟