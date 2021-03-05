مصرع 18 وإصابة 5 في حادث مروع بالجيزة

ودفع مرفقا إسعاف بنى سويف والجيزة بـ15 سيارة إلى محل الواقعة للمشاركة في نقل الجثث والمصابين إلى أقرب مستشفى؛ حيث تم نقل جثتين إلى مشرحة مستشفى بنى سويف التخصصى، و5 مصابين إلى قسم الاستقبال بالمستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الإسعافات الإولية اللازمة.

ونقلت أيضا 12 جثة إلى مشرحة مستشفى أطفيح، و4 جثث إلى مشرحة مستشفى الصف.

لقى 18 شخصًا مصرعهم وأصيب 5 آخرون في حادث تصادم بين سيارة أجرة ميكروباص وأخرى نقل، بالقرب من نفق الزعفرانة بمركز أطفيح التابع لمحافظة الجيزة، قبل بوابة الكريمات في اتجاه بنى سويف بالطريق الصحراوى الشرقى.