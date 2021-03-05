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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسهم أوروبا تغلق على انخفاض بضغط من ارتفاع عائدات السندات

الجمعة 05/مارس/2021 - 09:01 م
أسهم أوروبا
أسهم أوروبا
وكالات
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أغلقت الأسهم الأوروبية منخفضة اليوم الجمعة مع ارتفاع عوائد السندات بفعل توقعات لقفزة في التضخم جاءت مدفوعة ببيانات قوية للوظائف الأمريكية، لكن المؤشر ستوكس 600 سجل مكاسب أسبوعية بدعم نمو قطاعات حساسة للنمو.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 بالمئة في جلسة اليوم، إذ قادت الخسائر أسهم شركات السفر والخدمات المالية.

لكن المؤشر حقق ارتفاعا 0.9 بالمئة على أساس أسبوعي مع شيوع التفاؤل بشأن تحقق التعافي الاقتصادي في نهاية المطاف خلال العام الجاري، مما دفع المستثمرين للإقبال على قطاعات ستستفيد على الأرجح من هذا التعافي. وفاقت أسهم شركات السيارات نظيراتها وقفزت 4.9 بالمئة.

قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول أمس الخميس، إن ارتفاعا حادا شهدته مؤخرا عائدات السندات الأمريكية لا يبرر التدخل من المركزي لخفضها.

وارتفعت عائدات السندات الأمريكية والأوروبية بعد تصريحاته، بينما تلقت العائدات الأمريكية دعما أيضا من بيانات أقوى من المتوقع للوظائف الأمريكية مما رفع توقعات التضخم.

وكانت أسهم التكنولوجيا هي الأضعف أداء في أوروبا للأسبوع الثاني على التوالي، كما تراجع أيضا قطاعا المرافق والرعاية الصحية.

وارتفعت أسهم شركات النفط 0.7 بالمئة مدعومة بارتفاع أسعار الخام لقرب أعلى مستوى في 14 شهرا بعد موافقة أوبك وحلفائها على زيادة الإمدادات في أبريل.

وهبط سهم مجموعة بورصة لندن لقاع مؤشر ستوكس 600 مع تدقيق المحللين في نفقات اندماجها مع شركة البيانات والتحليلات رفينتيف.

وانخفض سهم شركة داسو الفرنسية للطيران ثلاثة بالمئة بعد أن أعلنت عن انخفاض في الدخل التشغيلي الفصلي المعدل.

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