بسمة الريف.. أهالى قرى الإسكندرية وكفرالشيخ والغربية والمنوفية: المبادرة الرئاسية تغير حياتنا

مع مطلع عام ٢٠١٩ أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى مبادرة «حياة كريمة» لتغيير واقع المصريين وتحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية فى قرى ونجوع محافظات مصر، مع مراعاة أولوية احتياجات كل مركز وقرية على مستوى الجمهورية، وذلك قبل أن تتحول المبادرة إلى مشروع قومى لتنمية الريف المصرى «حياة كريمة» فى يناير الماضى.وكانت الأولوية لمد خطوط شبكات الصرف الصحى ومياه الشرب، وهو القطاع الذى شهد طفرة حقيقية فى قرى الجمهورية، من خلال مد خطوط جديدة أو رفع كفاءة وإحلال القديمة، من أجل حماية صحة وأرواح المواطنين بما يعود عليهم بالنفع ويضمن الحياة الكريمة للأسر المصرية.في هذا التقرير تتابع «الدستور» طلبات أهل الريف.كفرالشيخ.. «البصراط»: نتمنى إدخال الصرف الصحىأعرب أهالى قرية «البصراط»، التابعة لمركز مطوبس بمحافظة كفرالشيخ، عن سعادتهم لإدراج قريتهم ضمن مبادرة «حياة كريمة»، لكى تنقذهم من الإهمال الذى طالهم منذ عشرات السنين، دون أن يحرك أحد ساكنًا لإنقاذهم.وقال أحمد سامى، أحد شباب القرية، إن شوارع وطرقات القرية تحولت لبحيرات من مياه الصرف الصحى العفنة، التى تنبعث منها الروائح الكريهة وتعوق عملية السير والوصول للمنازل، مضيفًا: «استغثنا بكل المسئولين، لكن دون جدوى».وناشد المسئولين العمل على حل هذه المشكلة، رحمة بالأهالى من أمراض أصابتهم بسبب تلوث مياه الشرب بالصرف الصحى، فضلًا عن عدم رصف الشوارع بسبب عدم الانتهاء من مشروع الصرف الصحى حتى الآن.وقال السيد حمدى، أحد أهالى «البصراط»، إن القمامة منتشرة فى جميع أنحاء القرية، وكذلك مياه الصرف الصحى، نتيجة عدم وجود مشروع صرف يخدم القرية، حيث لم يتم الانتهاء من إنشائه منذ سنوات عديدة، الأمر الذى يزيد معاناة الأهالى، خاصة فى فصل الشتاء، حيث تتراكم المياه فى الشوارع، وتدخل المنازل أحيانًا.وكشف محمد عبدالخالق عن أن أعمدة الإنارة فى القرية أصبحت متهالكة تمامًا، وتشكل خطرًا حقيقيًا على الأهالى، خاصة الأطفال، مطالبًا بتجديدها وإحلالها فى أسرع وقت ممكن قبل وقوع كارثة، موجهًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، لإدراج قريتهم ضمن مبادرة «حياة كريمة» لتنمية وتطوير الريف المصرى. فى السياق نفسه، اصطفت المعدات المشاركة لتطوير ١٨ قرية و١٨٧ تابعًا بمركز مطوبس بمحافظة كفرالشيخ، فى إطار المبادرة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى «حياة كريمة».الإسكندرية.. منسق المحافظة: تطوير المدارس والوحدات الصحية بالتوازى مع البنية التحتيةقال محمد شعبان، منسق مبادرة «حياة كريمة» فى الإسكندرية، إن المبادرة تستهدف مركز برج العرب القديم، وتحديدًا ٣ قرى رئيسية تابعة له، هى: «بهيج» و«أبوصير» و«الغربانيات»، التى تتبعها ٤٨ قرية و١٠ نجوع.وكشف عن أن مشروعات التطوير داخل هذه القرى ستبدأ بمشروعات البنية التحتية، من شبكات صرف صحى، ورفع كفاءة شبكة المياه والكهرباء، بعد دراسة الأماكن التى سيتم تنفيذ المشاريع بها، فضلًا عن رفع كفاءة شبكات الاتصالات والإنترنت بالمناطق المدرجة بالمبادرة.وأضاف: «بجانب المشاريع الكبرى للبنية التحتية، يتم حصر المنازل التى تستحق (سكن كريم)، بإجراء بحث للحالات، من خلال لجنة مشكلة من مؤسسة (حياة كريمة) ومديرية التضامن الاجتماعى وشباب البرنامج الرئاسى، لحصر الحالات المستحقة وإدراج أسمائها فى المبادرة، لتنفيذ أعمال الترميم وبناء الأسقف وما تحتاجه تلك المنازل».وأشار إلى أنه سوف يتم تطوير ورفع كفاءة المدارس فى القرى المدرجة ضمن المبادرة، مع رفع كفاءة الوحدات الصحية فى القرى ودراسة زيادة أعدادها والعمل بها، بالتوازى مع مشاريع البنية التحتية.واختتم منسق المبادرة بالإسكندرية بأنه من ضمن المشروعات التى تتم دراستها لتنفيذها فى القرى، هى مشروعات التنمية المجتمعية، من خلال تنفيذ مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، فضلًا عن حملات التوعية، وتطوير المنظومة الثقافية للمجتمع فى تلك القرى، وفصول محو الأمية وتعليم الكبار.وأهالى «الغربانيات»: المبادرة تنقذنا من الهبوط الأرضى بسبب المياه الجوفيةقال اللواء حسن الجمال، رئيس مجلس ومدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، إن قرى منطقة برج العرب القديمة ظلت سنوات طويلة محرومة من الخدمات، لذا فإن دخولها ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى «حياة كريمة» سيعيد إحياء المنطقة ذات الطبيعة الصحراوية فى أغلبها، التى تفتقر لكثير من الخدمات.وأوضح أن من بين القرى المحرومة بمنطقة برج العرب القديمة تأتى قرية «الغربانيات» التى تضم ٢٥ نجعًا وتابعًا، وأُدرجت فى مشروع تطوير الريف المصرى، ضمن المبادرة الرئاسية الهادفة لإعادة الحياة الكريمة إلى المواطنين.وأضاف: «المنطقة ستشهد تطوير جميع الخدمات من صرف صحى وغاز وكهرباء وطرق واتصالات، بالإضافة إلى الوحدات الصحية ومجمعات الخدمات والمستشفى العام، فضلًا عن إنشاء منطقة ورش للحرفيين، وتدشين حديقة ترفيهية للأهالى، ومبانٍ إدارية تابعة لمركز برج العرب».وواصل: «ستشهد المنطقة إنشاء ١٣ محطة معالجة للصرف الصحى، بينها محطة رئيسية، و١٢ محطة رفع بجميع القرى والنجوع، فضلًا عن إنشاء ٤ آلاف منزل للمواطنين غير القادرين، إلى جانب تطوير بعض المنازل الأخرى التى تحتاج إلى ترميم».كما سيتم إنشاء ٣ مدارس تجريبية لخدمة القرى الكبرى، و١١ مدرسة أخرى، بإجمالى ١٤ مدرسة، بالإضافة إلى تطوير ٨ وحدات صحية، وإنشاء مستشفى مركزى تصل تكلفته إلى أكثر من ١٠٠ مليون جنيه، وفق «الجمال».فيما قال راقى عبدالوكيل، رئيس قرية «الغربانيات»، إن القرية عانت من هبوط أرضى بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية، ما أدى لتصدع أحد المساجد والعديد من المنازل.وأضاف: «٩٩٪ من المنازل والمبانى بالغربانيات متهالكة وتعانى حوائطها من الشروخات، لذا فإن المبادرة الرئاسية أعادت الأمل إلى أهالى القرية، خاصة بعد وصول لجان المبادرة ومعاينة منازل الأسر المتضررة، بالإضافة إلى تبنيها عددًا من المشروعات المهمة، على رأسها إنشاء الوحدة الصحية الجديدة وعدد من المدارس، وكذلك جمعية استهلاكية ومكتب تموين ومجمع خدمات كامل يتضمن نقطة للشرطة ووحدة للإطفاء، وغيرها من الخدمات».وأشاد أهالى قرية «الغربانيات» وتوابعها بتضمين منطقتهم ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، خاصة بعدما عانوا منذ سنوات من الإهمال فى كل الخدمات، بالإضافة إلى عدم تمهيد الطرق والهبوط الأرضى وغيرها من المشكلات التى أدت لتهالك كثير من المبانى.وقال محمد عبدالوهاب، أحد أهالى «الغربانيات»، إن المبادرة تمثل طوق النجاة لجميع أهالى القرية، فى ظل اهتمامها برفع المعاناة عنهم، وحل مشكلاتهم الأساسية مثل ارتفاع المياه الجوفية لعدم توافر خدمة الصرف الصحى، ما يتسبب فى انهيار المنازل.وأضاف: «الرئيس السيسى هو أول من اهتم بنا طيلة عقود، ونحن نعيش منذ نحو ٤٠ عامًا دون خدمات تقريبًا، لذا نشكره على مبادرته وإحساسه بمشكلاتنا».وقال محمد فرحات سعد، أحد أهالى المنطقة: «أعيش فى قرية الغربانيات، وتزوجت بها ولدى طفلان، والمنزل الذى نعيش فيه تعرض للتصدع منذ سنوات، وأصبح آيلًا للسقوط فى أى وقت، كما نعانى من مياه الأمطار التى تتساقط علينا من السقف، خاصة أن معظم مبانى القرية لها أسقف خشبية».وأشار إلى أن منزله لم يتم إدراجه ضمن مشروعات المبادرة حتى الآن، لذا تقدم بطلب إلى لجنة المبادرة المعنية بحصر المنازل التى تحتاج للترميم، وينتظر البت فى طلبه، مضيفًا: «أتمنى أن توافق اللجنة على ضم منزلى للمنازل المستحقة للترميم، خاصة أن لدى أطفالًا صغارًا يستحقون السكن الكريم مثل غيرهم، كما أن المبادرة جعلت جميع الأهالى يشعرون باهتمام الدولة بهم بعد سنوات، ويشكرون الرئيس السيسى على اهتمامه بالمنطقة والمقيمين بها بعد عقود من الإهمال».الغربية.. «ميت النور»: نحتاج مشروعات لتشغيل العمالقال أهالى قرية «ميت النور» التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية إنهم شعروا بسعادة كبيرة عقب ضم قريتهم ضمن مبادرة «حياة كريمة»، خاصة أن المبادرة الرئاسية ستوفر لهم الخدمات التى يحلمون بها، وتنهى سنوات من الإهمال.وطالب الأهالى مسئولى المبادرة بتطوير شبكات الصرف الصحى والمياه والكهرباء، وتفعيل خدمات الوحدة الصحية، وإنشاء مدرستين، ورصف الطرق الرئيسية.وقال سمير شريف، من أهالى القرية، إن «ميت النور» تحتاج إلى مدرستين ابتدائية وإعدادية، لخفض كثافة الطلاب فى المدارس، كما أن الوحدة الصحية ومركز صحة الأسرة يضمان أجهزة حديثة لكنها غير مستغلة، فضلًا عن مكتب البريد الذى يحتاج إلى تطوير. وأضاف «شريف»: «القرية تضم حالات كثيرة تحتاج إلى تدخلات (سكن كريم)، لأن بعض المنازل متهالكة وبدائية، كما تضم عددًا كبيرًا من عمال اليومية الذين يحتاجون إلى مشروعات تحميهم من البطالة، فضلًا عن الحاجة إلى رصف طريق (زفتى- بركة السبع)، وهو الطريق الرئيسى المؤدى للقرية».وطالبت ماجدة أبوشادى، من أهالى القرية، مسئولى «حياة كريمة» برصف وإنارة الطريق الزراعى الرابط بين قريتى «ميت النور» و«كفرالعرب»، خاصة أن طوله لا يتجاوز ٢ كم، وأغلب الأهالى يستخدمونه كل يوم.المنوفية.. إدراج 56 مدرسة ضمن المشروع القومىمحمد ربيع، منسق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» فى المنوفية، عن إدراج ٥٦ مدرسة جديدة ضمن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى، تشمل فى مرحلتها الأولى مركزى أشمون والشهداء، وذلك لتحقيق تطلعات الأهالى فى تلك القرى.وقال «ربيع» إن هذه المدارس موزعة بواقع ١٤ مدرسة فى الشهداء، و٤٢ مدرسة فى أشمون، مضيفًا: «كل المدارس فى المركزين التى تحتاج إلى صيانة وتحديث سيتم تطويرها وفق الخطة الموضوعة».وأعلن اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، عن أنه سيتم إدراج ٥ آلاف منزل ضمن مشروع «سكن كريم»، التابع للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، فى مركزى أشمون والشهداء.وبدأ العمل الفعلى فى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالصرف الصحى فى قرية شما، التابعة لمركز أشمون، وسيتضمن إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى، ومد الخدمة للمناطق المحرومة، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن الريفى.وسيتم التنفيذ بالتنسيق مع قيادة المنطقة المركزية العسكرية وإحدى الشركات الرائدة فى مجال تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، بالتنسيق مع الجهات المعنية فى ذات القطاع بالمحافظة... وسيدات «بهيج»: نعانى من الأسقف الخشبية المسربة للأمطارأشادت جمالات هنداوى حنفى، ٤١ سنة، مقيمة فى «عزبة الصفيح» بمنطقة «بهيج» بالإسكندرية، بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسى والحكومة فى دعم كل المصريين. وقالت السيدة «جمالات»: «أشكر الرئيس الذى يشعر دائمًا بالمواطنين الفقراء ومحدودى الدخل، ويقدر احتياجات كل مواطن فى مختلف محافظات الجمهورية، وهو ما اتضح من خلال مبادرة (حياة كريمة)». وأعربت عن أملها فى أن تنفذ الحكومة وتطبق قرارات وتوجيهات الرئيس السيسى بضرورة رفع العبء عن كاهل المواطنين، وتقديم كل التسهيلات اللازمة لتوفير معيشة بسيطة وحياة أجمل لهم.وكشفت السيدة عن أنها تعيش مع زوجها، الذى يعمل باليومية، و٦ أطفال، وكانت من مستحقات معاش «تكافل وكرامة»، لكنها فوجئت بحذف اسمها دون سبب، وفق ما قالته، متمنية عودة المبلغ الذى كانت تصرفه كل شهر وهو ٥٤٠ جنيهًا، لسد احتياجاتها من طعام وعلاج، مطالبة بتأهيل الأسقف الخشبية لمنازل المنطقة التى تسرب مياه الأمطار.وقالت هدى السيد، ٥٥ سنة، ربة منزل، إن لديها ابنًا واحدًا، وزوجها يعمل على باب الله، ويواجهون صعوبة فى العيش بسبب ندرة الشغل، كما أن منزلهم يسرب مياه المطر على الجدران، ما أدى إلى تآكلها وظهور بعض الطحالب عليها. وأضافت أنهم حاولوا توفير بعض الأموال لصب سقف المنزل، لكن اتضح أن التكلفة كبيرة جدًا، مناشدة المسئولين سرعة التدخل وضمها لمبادرة «حياة كريمة».وقدمت الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى على إقامة المشاريع الكبرى فى البلد، وتوجيهه المسئولين بضرورة حصر المنازل التى تستحق التجديد والتطوير وإدراجها بمبادرة «حياة كريمة»، لتنفيذ أعمال الترميم وصب هذه الأسقف، بالإضافة إلى تطوير القرية وإنشاء الخدمات والمرافق العامة التى تجعل أهلها يعيشون حياة كريمة.