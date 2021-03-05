وزيرة الثقافة تشتري أول 3 تذاكر بـ«سينما مصر»

اشترت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، مساء اليوم الجمعة، أول 3 تذاكر بـ"سينما مصر" بعد إعادة افتتاحها لانتهاء أعمال تجديدها.وأهدت وزيرة الثقافة اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، تذكرتان له ولزوجته بمناسبة إعادة افتتاح السينما.وتتسع السينما لـ526 مشاهد، وجرى تزويدها بأحدث تقنيات ماكينات العرض السينمائي، بجانب أنظمة الدفاع المدني والمراقبة المتطورة.وأطلقت وزيرة الثقافة، مساء أمس الخميس، فعاليات الاحتفال باختيار بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية، والتي تستمر طوال العام الحالي 2021، وذلك بالمركز الثقافي، وتضمنت عروض لفرقتي بورسعيد للأطفال والفنون الشعبية، أعقبها افتتاح معرض صور ووثائق عن تاريخ بورسعيد، ثم تكريم 7 شخصيات من أبناء المحافظة ورموزها، بينما تضمن الاحتفال الفني فقرات غنائية لنجمي الطرب بدار الأوبرا: ياسر سليمان، ورحاب مطاوع، ثم قدم الفنان هاني شاكر مجموعة من أشهر أغانيه.