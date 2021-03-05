إيطاليا: سنستمر في منع تصدير لقاح كورونا من الاتحاد الأوروبي

وأضاف دي مايو، خلال مؤتمر صحفي عقب محادثات مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، في روما: "شركات الأدوية تأخرت في الإمدادات التي وعدت بها الاتحاد الأوروبي".. حسبما ذكرت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية.





وشدد "دي مايو" على أن وقف الصادرات ليس عملا عدائيا تجاه أستراليا.. وقال: "ما دامت هناك تأخيرات سنستمر في منع الصادرات.. هناك لائحة أوروبية تتنبأ بمنع الصادرات إلى الدول غير المعرضة للخطر في حالة التأخير، ولهذا السبب قررنا بالاتفاق مع المؤسسات الأوروبية وقف الصادرات".





من جانبه، قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، اليوم الجمعة، إنه يتفهم موقف إيطاليا بعد أن أوقفت روما تصدير دفعة من 250 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا، من مصنع بالقرب من روما، وأصبحت إيطاليا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تستخدم آلية أوروبية جديدة بشأن ضوابط التصدير.





وسمحت المفوضية الأوروبية بهذه الخطوة في ضوء فشل أسترازينيكا في توفير اللقاحات التي تعهدت بتقديمها في أوروبا وحقيقة أن أستراليا ليست دولة معرضة للخطر.





وقال موريسون: "في إيطاليا يموت الناس بمعدل 300 شخص في اليوم.. لذلك يمكنني بالتأكيد أن أفهم المستوى العالي من القلق الذي قد يكون موجودًا في إيطاليا، وفي العديد من البلدان في جميع أنحاء أوروبا.. إنهم في حالة أزمة جامحة.. ليس هذا هو الوضع في أستراليا".

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الجمعة، إن بلاده ستستمر في منع تصدير لقاحات فيروس كورونا من الاتحاد الأوروبي، كما فعلت مع دفعة بلغت 250 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا إلى أستراليا الأسبوع الماضي، طالما أن هناك تأخيرات في سلسلة التوريد.