انطلاق ووصول 30 رحلة سياحية بمطار أسوان

استقبل مطار أسوان الدولي، طوال اليوم الجمعة، 30 رحلة جوية داخلية من وإلى مطار القاهرة الدولي، تابعين لمختلف شركات الطيران الوطنية والخاصة المصرية.يأتي ذلك في إطار حرص وزارتى السياحة والطيران المدني لزيادة تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى المدن المصرية، في ظل الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم جراء استمرار وتفشي فيروس كورونا.ومن جانبها، تواصل السلطات المختصة بمطار أسوان الدولي، عمليات التعقيم والتطهير كافة صالات والمنشآت والمكاتب الفنية والإدارية التابعة للمطار، فضلا عن تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية، وفقا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوية ومنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطارات.