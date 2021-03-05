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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجزائر تسجل 178 إصابة بكورونا و5 وفيات

الجمعة 05/مارس/2021 - 08:45 م
الدكتور جمال فورار
الدكتور جمال فورار
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أعلن الدكتور جمال فورار، الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، اليوم، تسجيل 178 حالة إصابة بفيروس كورونا و5 حالات وفاة في يوم واحد.

وقال فورار، في مؤتمره الصحفي اليومي، إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 113 ألفا و948 حالة، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 3007 حالات وفاة.

وأضاف فورار أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 78 ألفا و824 حالة، بعد شفاء 148 حالة خلال يوم واحد، موضحا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 19 مصابا في العناية المركزة.

وكانت أعلى حصيلة للإصابات بالكورونا في الجزائر قد بلغت 1133 حالة إصابة في يوم واحد، وتم تسجيلها في 24 نوفمبر الماضي.

يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وتفرض السلطات الجزائرية حظرا للتجوال بسبب كورونا من 10 مساء إلى 5 صباحا في 19 ولاية، من بينها الجزائر العاصمة.

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