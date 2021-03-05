«السلع التموينية» تتعاقد على 60 ألف طن زيت صويا خام مستورد

تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية على 60 ألف طن زيت صويا خام صب مستورد، في إطار تعزيز أرصدة البلاد الاستراتيجية من الزيت التمويني.وكانت الهيئة تعاقدت على 18 ألف طن زيت صويا خام إنتاج محلي بالجنيه المصري بإجمالي تعاقدات وصلت إلى 78 ألف طن زيت صويا خام لتعزز الرصيد الإستراتيجي من الزيت الخام لمدة 5 أشهر.