سفر ووصول 2000 راكب بمطار الأقصر اليوم

تشهد صالات السفر والوصول الداخلية بمطار الأقصر الدولي، طوال اليوم الجمعة، سفر ووصول 2000 راكب من مختلف الجنسيات، عبر 30 رحلة سياحية تابعة لمختلف شركات الطيران الوطنية والخاصة المصرية.يأتي ذلك في إطار حرص وزارتى السياحة والطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى المدن المصرية، في ظل الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم جراء استمرار وتفشي فيروس كورونا.من جانبها، تواصل السلطات المختصة بمطار الأقصر الدولي عمليات التعقيم والتطهير لكافة صالات والمنشآت والمكاتب الفنية والإدارية التابعة للمطار، فضلا عن تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية، وفقا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوية ومنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطارات.